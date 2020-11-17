曼基貓看大叔獸醫超貼服　全因送特別服務？反骨喵回家秒對媽黑面

大多數貓主子都非常抗拒看醫生，一到診所就會很害怕，不停喵喵叫。但台灣有網民表示，家中兩隻曼基貓「渣渣」跟「歪歪」每次看醫生都非常享受，一臉陶醉，而且還會向醫生撒嬌，全因有特別服務，但回家後就會對媽媽黑面喵喵叫，不禁令媽媽慨嘆是不是家庭沒溫暖，更指「貓大不中留」。

貓主Jasmine Song家中養了三隻貓兩隻狗，牠們相處得非常融洽。（Facebook＠廢渣聯萌）

台灣貓主Jasmine Song接受《香港01》訪問時表示，家裡養了三隻貓兩隻狗，只有渣渣跟歪歪是短腿，所以牠們偶爾會被家裡的其他寵物追殺，因此兩姐弟特別有革命情感，每天只要醒著幾乎都是形影不離。媽媽指，早前渣渣做完絕育手術回來關籠養傷時，歪歪看到牠身體不舒服非常擔心，經常都守在貓籠邊寸步不離，感情好到令媽媽動容。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Jasmine Song憶述，渣渣跟歪歪以前去診所都是打預防針居多，所以牠們以往是很害怕及抗拒。但最近牠們態度突然180度大轉變，不但非常享受看醫生的過程，而且更會一臉陶醉，相反回家後就對著媽媽黑面，不停喵喵叫，原來是因為大叔獸醫對牠們有一套特別服務……

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事件令Jasmine Song笑指，「真的是沒有比較沒有傷害，貓大不中留」。網民看到照片後，紛紛笑指「是去看醫生還是按摩啊」、「也太乖，我家的看醫生好像被虐待一樣」、「在外面要做形象，尤其是異性面前」、「難道牠們覺得獸醫帥也要跟奴才説？」、「獸醫可能是牠們的菜」、「哇～根本是愛著獸醫的表情」、「家花哪有野花香」、「是醫師的擼貓的技術太好了」。

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台灣有貓主表示，家中的豹貓「樂樂」每次一見到醫生，就一臉陶醉，非常享受看醫生的過程，而且還會向醫生撒嬌，令媽媽非常無奈，哭笑不得。

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台灣貓主6年前在路邊救起一隻流浪小貓「咪嚕」，並帶牠看獸醫，獸醫建議安樂死。但主人拒絕，決定照顧貓咪，給牠一個重生的機會。

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