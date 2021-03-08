星級馴犬師Eric Ko愛犬Teeny疑被帶走　明星唐狗身世一文看清

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-08 17:15

星級馴犬師 Eric Ko日前3月6日（星期六）帶同唐狗「Teeny」出席公開活動時，被前公司Dogaroo Group的行政總裁Loretta Yuen帶走愛犬，事件引發網民熱烈討論。Teeny多年來一直與Eric拍攝犬隻訓練節目，經Eric訓練下，成為乖巧明星狗，並深受一眾狗主喜愛。但原來樣子可愛的Teeny身世大有來頭，當初竟然曾經淪落地盤做浪浪！

Eric於2015年在動物庇護所領養唐狗Teeny。（Instagram@teeny_hk）

Teeny現時大約6歲，性格活潑好動，非常乖巧，當初牠是南丫島一個地盤裏出生的流浪小唐狗，幸得義工拯救，之後三個月大時在收容所遇上Eric，改變狗生命運。Eric表示，Teeny背部有着像樹熊環抱一樣的斑點，與曾經在澳洲生活的他，彷彿有着緣份的牽引，所以決定領養牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

之後Eric悉心訓練Teeny，與愛犬一起亮相多個犬隻訓練節目，當中一條掌上壓的影片更於全球網絡廣傳，令更多人認識Eric及Teeny，自此人狗合作無間！

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前 Eric Ko愛犬Teeny被搶疑雲的來龍去脈！▾▾▾

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Eric表示失去Teeny令他很不開心，同時亦感到無助，他現時很擔心Teeny的情況，對於所有市民對他的支持，Eric指非常感動。

▼▼同場加映：大丹犬是世上最大的犬種之一，體型龐大得驚人，在香港這片彈丸之地甚為罕見。因此，港人對大丹犬難免較為陌生。著名訓犬師Eric Ko日前分享了一段有關大丹犬的短片，透露牠們的驚人生活細節，揭開牠們神祕的面紗。▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大了解大丹犬的食量、飲水量及大便份量有多驚人▼▼▼▼▼

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▼▼同場加映：星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，去年Eric下班回家，牠見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

▾▾▾Eric與Kinki相處17載，點撃圖片放大看暖心回憶▾▾▾