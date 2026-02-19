為貓咪介紹新夥伴全攻略 貓狗貓兔和睦相處教學 貓奴必學這幾招
撰文：波奇網
如果你想為家中的小貓添加一隻小狗或者小貓亦或是小兔子做小夥伴，那一定要先看一下這篇文章，告訴你怎麼給貓咪介紹新來的小夥伴，讓牠們和睦相處。
當你把新寵物引進已有其他寵物的家庭時，在開始的幾個星期裏，應該把牠們分開來餵食，並在一旁監管牠們會面的情況。把小貓介紹給大貓認識最困難，因為大貓會覺得自己的地位受到了威脅，所以比較難接收對方。
貓與狗會面：
你必需控制貓狗初次會面的情況，可以給狗套上皮帶或把貓咪放進欄筐裏。當牠們互相適應了對方後，就能和平共處，你也可以安心地把牠們留在家中。
貓與貓會面：
讓大貓去嗅小貓，如果大貓襲擊小貓，立即把牠們分開。牠們可能需要一個月的時間來適應對方。
貓與兔子會面：
當小貓與兔子或是天竺鼠會面時，主人必需在旁邊監管。小貓在嬉戲時可能會從這些小動物身上爬過去，對牠們造成傷害。如果有大貓在附近，切勿將這些小東西從籠裏放出來。
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】