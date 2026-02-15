如何養一隻親人貓咪？3招教你養成「吸貓體質」：連高冷貓都黏你
撰文：波奇網
出版：更新：
即使是野貓也有喜歡和人親近的，但也存在被很愛惜地飼養的純種貓與人認生的情況，由此可見貓的性格是各種各樣的，那麼想要養一隻親近人的貓咪們我們應該怎麼做呢？
▼▼▼養一隻親人貓咪的方法▼▼▼
+2
1. 經常抱貓
貓原本是謹慎小心的動物，對素不相識的陌生人通常會採取置之不理的態度，有時還會逃走。也許有的人覺得只要貓和主人關係親密就很滿足了，但如果周圍的人都認可並且喜愛你自己喜愛的貓的話，終究是一件令人高興的事情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
短毛的貓喜歡被人抱，但長毛貓不管怎麼說，一被人抱就一下子從你胳膊裏逃走的情況好像也很多，正因如此，從幼貓開始就請儘量多抱抱牠吧。但也不要讓貓覺得厭煩地老是抱牠，不要勉強地抱貓。
2. 讓貓和不認識的人接觸
有時和貓一起玩，給他投球啦，或者一邊逗牠一邊撫摸牠，進行肌膚交流。如果主人是單身生活或家庭成員較少的情況，也可經常讓喜歡貓的朋友到家裏來玩，來讓貓體驗一下與陌生人的交往吧。
3. 每天和牠接觸，與貓進行肌膚交流
膽小的貓很難對人產生信賴感，如果主人是單身生活，白天只有貓在家的情況下，回家後與貓進行肌膚交流就顯得更為重要了。也有在出門的時候，使用錄音電話跟貓談話，使牠習慣於人的聲音。所以一定要每天和牠接觸，非常重視對牠的撫養。
最後希望大家都能愛自己家的小貓哦！
延伸閲讀：讓貓咪夏季遠離疾病 從食物保存到環境降温要留神 養貓人必看（點擊連結看全文）
+2
瘦弱懷孕浪貓推測只會生3隻 隔天見1窩毛球 母貓肚子是百寶袋？從貓奴經驗出發 本地貓砂品牌BBF為鏟屎官改善毛孩如廁體驗狗狗忠誠貓咪嫌貧愛富？科學家揭寵物性格謎團：依戀表達方式有異兩隻已結紮黑貓竟誕下小貓咪？1200萬網民嘗試拆解自體繁殖真相
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】