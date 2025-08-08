流浪小奶貓認135磅大狗當媽媽 跨物種互動治癒傷痛：將愛延續
網友家新養了一隻叫做「溫迪（Wendy）」的流浪貓，牠是個幼崽。
按理說，家裏有了新成員是該開心的，但網友特別愁，因為她家有一隻叫做「喬治（George）」的大狗，牠有135磅，體型相當壯碩。狗子的性格倒是很好，但她很怕小貓會害怕。
可沒想到的是，溫迪一看到喬治就喜歡上了牠，甚至把牠當成了媽媽，每天都要跟着牠。喬治也很寵孩子，天天用尾巴逗牠玩。網友看到這一幕特別感動，她說：
溫迪來的時候，正是我們一家心情最低落的時候。
原來，網友家原來養了一隻小豬黛比（Debbie），牠跟喬治一起長大，是最親密無間的好友。但前不久，黛比去天堂了，喬治失去了好友，變得鬱鬱寡歡。沒想到就在一家人情緒都不太好的時候，撿到了溫迪這隻小貓。
溫迪是一隻很可愛也很有活力的小貓，大家在牠的治癒下，一點點的走出陰霾。沒有一隻寵物可以被取代，但每一隻寵物都可以將愛延續，溫迪延續了黛比的愛。
