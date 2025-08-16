狗狗坐姿藏健康密碼　4種異常姿勢警示關節痛、腹痛　千萬別忽視

你知道嗎？狗狗的坐姿也會透露出健康狀況，如果你發現愛犬坐姿怪怪的，千萬不要只顧著誇可愛，背後可能隱藏關節、腹痛等不適因素。



寵物網《わんちゃんホンポ》日前分享狗狗常見的4種異常坐姿，毛爸媽們快筆記！

側坐

狗狗如果兩隻後腳彎向同一側，呈現「側坐」的姿勢，可能是骨關節有問題。雖然有些小狗因關節柔軟偶爾也會這樣坐，但如果成犬突然開始有這種坐姿，就要注意是不是髖關節或膝蓋關節受傷或退化，也要同步觀察牠走路是否有一跛一跛的現象。

側坐示意圖（ingimage）

大叔坐姿

有些狗狗雙腳會往前攤開，像在看電視的阿伯一樣癱坐在地上，看起來超級搞笑。但如果這不是牠平常的坐姿，最近才開始頻繁出現，而且走路或起身的樣子也怪怪的，就可能是關節有問題。中大型犬或年紀大的狗狗要特別留意這種坐姿。

大叔坐姿示意圖（ingimage）

翹臀坐姿

你有看過狗狗前腳趴著、屁股翹高的樣子嗎？這種姿勢乍看是在邀你一起來玩，但如果不是在興奮情緒下出現，還伴隨疼痛表情，就可能是腹痛或消化不良引起的姿勢，這時最好趕快帶牠去看醫生。

翹臀坐姿示意圖（ingimage）

超人坐姿

看到狗狗前腳向前延伸、後腳攤平，整個肚子貼地就像在飛翔的超人，你可能會以為牠是為了降溫或正在放鬆。然而，如果這不是牠原本習慣的坐姿，最近突然頻繁出現、甚至不太願意正常坐下，就要當心可能是關節疼痛或其他身體不適造成的改變。

超人坐姿示意圖（ingimage）

除了上述4種坐姿，如果狗狗有下面這些情況，也代表可能不太舒服：

突然改變坐法：狗狗習慣的坐姿通常蠻固定的，突然換了一種姿勢，說明牠可能不太舒服。

坐立難安：一直想坐又坐不住，或剛坐又立刻起來，代表牠除了受傷或關節疼痛，甚至可能有腹部、內臟疾病等問題。

狗狗不會開口說自己不舒服，所以只要看到牠做出沒出現過的奇怪坐姿，就不能掉以輕心。可以先拍影片紀錄、寫下觀察筆記，後續去醫院時，獸醫能更準確掌握牠的狀況。

