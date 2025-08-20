金漸層貓與主人撞臉？複製貼上式自拍萌炸全網　網民笑稱：親生的

近日在社群平台上一張爆紅的照片再度引發熱烈討論，一名女貓奴抱著一隻金漸層貓咪，兩人頭貼頭躺著合照，不僅動作一致，就連表情、眼神都幾乎一模一樣，讓網友笑說就像是開了「人貓鏡像模式」！



從網友轉發的一系列照片可以看到，女子睜著圓圓大眼，微微嘟著小嘴，旁邊的貓咪也「100％神複製」睜著水汪汪的大眼，神情同步率高到令網友大開眼界。有趣的是，貓奴和貓皇頭上都別著藍色蝴蝶結髮飾，就連小配件都完美同步，如此用心堪稱是「母女自拍」最佳範本。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

多張照片曝光後，立刻吸引上萬網友按讚轉發，有人笑稱：

「原來人類可以生下貓的傳說果然是真的」

「朋友說自己都生不出這麼像的孩子」

「眼睛一模一樣，果然是親生的」

「不能說很像，只能說一毛一樣」。



照片中的貓咪應該是英國短毛貓的金漸層品系，圓臉大眼搭配飼主超高默契的自拍技術，意外成為最療癒人心的一對人貓同框照～

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】