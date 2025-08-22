哥基散步叼回活體棉花團　真摯眼神求收養感動主人　決定帶回家

一名男網友帶哥基愛犬散步時，沒想到狗狗竟從公園叼回「一坨棉花」，放地上之後才發現是一隻小奶狗，哥基犬用真摯眼神望向飼主彷彿在說「可以養牠嗎」，這突如其來的相遇感動情侶倆，決定當場收編新成員。



抖音一名網友「余宙遊記」家裡養了一隻哥基犬，日前他和女友帶哥基出門散步，在狗狗公園讓哥基放飛去跑，結果愛犬跑回來時嘴巴叼著一坨棉花，放在地上後竟是一隻毛茸茸的小狗，哥基一臉真摯的看著飼主，就像是在詢問「爸爸媽媽我可不可以養牠」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

男網友見狀立刻跟女友討論起是否可以再多養一隻小狗的問題，因為愛犬一臉閃閃發亮的眼神就像是很期待自己可以多一個弟妹，經過一番討論後，這對情侶決定收養這隻可愛的小奶狗，小奶狗疑似也聽懂了情侶檔的對話，當即開心的露出笑臉，就像是在說「那我的餘生就請多指教啦」。

帶愛犬出門散步卻意外又收編新的家庭成員，這段影片在網路上瘋傳，網友留言表示：

「謝謝你們好心人，多養隻小狗是甜蜜的負擔，但不會後悔的」、

「看起來好像棉花糖好可愛」、

「好漂亮的小狗，希望你們能好好照顧牠」、

「以後會不會變成哥基帶娃紀錄」。



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】