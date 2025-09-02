日本柴犬Pon離世享年17歲　曾因「不可以色色」表情包爆紅網絡

日前，網絡熱門表情包「不可以色色」的原型柴犬「Pon」被其主人在Instagram上宣佈離世，享年17歲。



其主人在ins上用Pon的口吻表示：

大家好！非常感謝你們給我的愛，明天11點我將穿過彩虹橋，雖然有點難過，但我的心裏充滿了幸福，我會帶着大家笑容的記憶，踏上全新的旅程——你們的鄰里偶像PON。 Pon

據了解，PON是一隻出生於2008年1月6日的日本埼玉北部柴犬。

2018年11月，一則帖子讓PON走紅網絡，PON坐在寵物專用的購物車內被主人指着，展示飛機耳的倔強表情在網絡爆火，然後被網友製作成了「不可以色色」meme圖。

資料顯示，柴犬為哺乳綱犬科食肉目犬屬動物，壽命為12～15年，柴犬頭部前額較寬，吻部尖細突出，耳朵是略呈三角形的小直立耳，尾巴粗壯向背上捲曲。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】