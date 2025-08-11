柴犬不想散步直接躺地翻肚　四腳朝天耍賴　媽喊30分鐘不動網爆笑

多數情況下，狗狗只要出門在外，都會玩到不想回家，一路上也都會精力充沛、活力滿滿。



但下面這隻柴犬卻與眾不同，對出門散步毫無興趣，甚至，還會中途直接躺下，耍賴不走，裝死的模樣讓人好氣又好笑。

每次主人帶牠出門散步時，小傢伙就會走到一半突然無預警地躺下，翻起肚皮，直接四腳朝天準備進入夢鄉。

有時，更是直接無視旁人橫躺在路中央......

主人也是無奈，表示有一次自己叫了30分鐘這貨都一動不動，完全就是隻耍賴柴。

年輕就是好，倒頭就睡～哈哈哈！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】