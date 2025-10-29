從垃圾桶裡可憐毛孩　到滿眼是主人天使狗　這雙向奔赴故事太戳心

善良的人和真誠的小狗，實現了雙向奔赴……



網友在垃圾桶裡發現了一隻被綁在麻袋裡的小狗，似乎是被拋棄過的原因，牠特別害怕人類，一直躲在角落裡瑟瑟發抖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

好在，在網友不懈的努力下，小狗慢慢感受到了她的善意，網友叫一聲，牠就會屁顛屁顛的乖乖跟上。

網友想摸小狗，但牠以為要被打​​，下意識的後縮，緊張的看著。

直到，網友問出：「你要我養你嗎？」時，小狗才終於意識到了自己好像終於要有家了，牠開心的圍著網友，怎麼也不肯走。

回家後，看到網友手中要投餵的草莓，小狗擔心會不小心咬到她的手，便一直示意放在地上。

小狗乖巧的讓人心疼，不論在哪裡，都會一直注視著網友，圓圓的小眼睛，滿是真誠的感激和愛。而在聽到網友說出：「以後我對你好，好不好？」時，小狗立刻明白了一切，牠眼淚汪汪的，好像在說：

謝謝你，我的全世界......

小狗眼淚汪汪的看著網友。（抖音@小柴爆米花）

或許，不是所有流浪小狗都能找到好的歸宿，但希望牠們，都能被所有人善待！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】