狗狗瘋狂拆家毀新梳化 調皮模樣讓人苦笑 竟是這需求沒被滿足
撰文：狗與愛的世界
最近刷到個視頻，真是給人氣笑了哈哈哈。一網友回到家，正好撞上狗子在瘋狂拆家，新梳化分分鐘成了破爛。
他只能捂臉苦笑：「不敢睜開眼希望是我的幻覺。」
狗子：「屏幕前的家人，你覺得我做的對嗎？」
其實這真不能全怪狗子，拆家的背後是牠們最原始的需求——磨牙。磨牙既能釋放啃咬的天性，還能清潔牙齒、緩解換牙的不適。
這點需求要是得不到滿足，可不就只能盯着各種傢俱下口了嘛。
想保住傢俱，其實給狗狗一根磨牙棒就行！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】