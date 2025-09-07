收容所苦等5年目送1500同伴！「最不受歡迎狗」終遇300公里外真愛

一隻唐狗（米克斯犬）在收容所度過五年漫長等待，目睹1500多隻同伴被領養，卻始終無人選擇，甚至被稱為「全國最不受歡迎的狗」。然而，她的故事終於迎來轉折，一位跨越300公里而來的善心人士，為她帶來夢寐以求的家。



根據The Dodo報導，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）拯救了一隻名叫米婭（Mia）的唐狗，牠出生僅9天就跟著媽媽一起被救援安置在南嶺動物中心（Southridge Animal Center）。

然而，儘管幼犬通常很受歡迎，米婭卻在接下來的五年裡，目睹了1500多隻同伴被領養，而自己始終未被選中，原因是因為被很多人嫌棄長相醜陋，甚至被稱為「全英國最不受歡迎的狗」。

在南嶺動物中心，工作人員為米婭慶祝了她的五歲生日，並希望這是她在收容所度過的最後一個生日。幾個月後這願望終於實現。米婭的新主人格林威爾（Chris Greenwell）從300公里外的地方來到收容所，對米婭一見鍾情便將她帶回家。格林威爾表示，米婭適應新生活非常順利，喜歡結交新朋友，無論是人還是狗，「我對米婭的表現感到驚喜，牠完全改變了我的生活」。

現在米婭正在新家彌補過去所失去的時光，享受全新狗生，牠有自己喜愛的沙發和扶手椅，喜歡遠足，探索河流和瀑布，米婭還會在主人開會時瘋狂打擾，並已經毀壞了好幾個玩具。格林威爾說，米婭贏得了每個人的喜愛，即使是那些不喜歡狗的人也會喜歡牠，「牠是人類最好的朋友」。

