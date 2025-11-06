動物園有上百隻天竺鼠！全歸功於1隻公鼠越獄有關　牠做了什麼？

英國沃里克郡（Warwickshire）「Hatton Adventure World」動物園的天竺鼠園區非常熱鬧，有上百隻天竺鼠生活在這裏。



但其實……當年不是這樣的，一切還要「歸功於」一隻叫做「蘭迪」（Randy）的公天竺鼠。

2014年，該動物園的天竺鼠飼養員突然發現2歲的蘭迪暴瘦，一開始以為牠是有什麼疾病，但經過檢查後發現這貨是「太虛了」。

至於，體虛的原因……不知道什麼時候越獄跑到了母鼠的生活區當皇帝，大開後宮。短短三周，致使100隻母鼠懷孕（總共也就100隻母鼠，牠全嚯嚯了）。天竺鼠一胎至少能生下4隻寶寶，因此蘭迪一下子成為了400多隻小天竺鼠的父親……

事發突然，園方不得不緊急擴建天竺鼠園區，多年來也一直增加新設施。於是，天竺鼠園區越來越大，到現在成為了熱門景點。當然也沒有在引進，園區全是……蘭迪一家哈哈哈。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】