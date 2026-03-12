狗狗拆家成癮 主人神方法止損 按一按就有專屬紙箱任拆
撰文：狗與愛的世界
見過狗狗能光明正大「拆家」的嗎？
國外有隻叫Radley的狗狗，簡直是永動機在世，每天不拆點什麼東西就渾身難受。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
於是鏟屎官靈機一動，給牠特製了一個「拆家按鈕」。
你瞧，這天Radley又無聊了，尾巴一甩就直奔按鈕，啪嗒一按後傳來一聲：「摧毀！」
坐在沙發上的主人聽到後，立馬遞上一個紙箱：「來，拆家開始！」
Radley瞬間開啟「碎紙機模式」，嘩啦嘩啦啃得那叫一個心滿意足～
主人後來哭笑不得地講：「與其讓牠拆家，不如主動給牠紙箱拆，至少收拾起來不會心疼。」
哈哈哈這種感覺我太懂了。
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】