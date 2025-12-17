不用喊「坐低」也能讓狗聽話？這3種手勢訓練　多數主人還沒試過

狗狗是人類最好的朋友，狗狗不僅能夠給我們人類的生活帶來快樂，還能夠給我們人類的生活提供幫助！人類和狗狗的關係十分地親密，因此也有越來越多的人喜歡撫養狗狗。



但是當我們剛剛開始撫養狗狗的時候，我們都要對狗狗進行一些基本動作的訓練，那麼今天小編來和大家聊一聊訓練狗狗坐下的手勢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其實讓狗狗坐下的手勢有很多種，大家可以根據個人的習慣和愛好進行選擇：

第一種，我們可以用手指或者手掌，從上往下動的方式來訓練狗狗坐下。

第二種，我們可以用特定的嘴型、聲音來讓狗狗形成一種意識，讓狗狗意識到這個時候主人在命令牠坐下。

第三種，我們可以藉助一些小工具，比如小棍子等，通過敲打地板來告訴狗狗要坐下。

在介紹完訓練狗狗坐下的手勢之後之後，我們就來了解了解如何訓練好我們的狗狗坐下：

1. 當我們準備開始訓練狗狗坐下的時候，我們要提前做好心理準備，要時刻保持耐心的心態去訓練牠，千萬不可以操之過急。

2. 我們要從簡單的動作訓練起，比如過去，過來等，我們可以針對每一個動作給牠制定一個相應的動作指令，這樣比狗狗就會在腦子裏形成一種習慣。

3. 如果在狗狗訓練時，牠表現得十分出色，我們應該給予獎勵，但是如果牠表現不好，我們應該給牠個小小的懲罰！但是要注意任何事情都要採用科學的方法，否則不僅起不到促進的效果，還會起到降低弱化的效果！

4. 我們訓練狗狗的時候一定要控制好訓練的量和時間，不可以一下子就讓狗狗學會坐下，因為我們和狗狗還存在一定的語言溝通障礙，所以一切都要慢慢來！

5. 我們可以儘量在室內對狗狗進行訓練，因為在室外會有很多因素干擾到狗狗的訓練！

