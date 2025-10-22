粉紅八哥犬網上爆紅！美如士多啤梨奶昔全球僅百隻 牠其實有病？
撰文：狗與愛的世界
這隻粉紅色八哥犬名叫「Milkshake」，翻譯成中文是「奶昔」的意思。
不過不得不說，Milkshake這白裡透紅的模樣實在太特別，真的好似草莓奶昔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
據了解，如此獨特的毛色，在全球範圍內數量不到100隻，可謂稀有中的稀有。
其實Milkshake的粉紅色皮膚，是因缺乏色素所致，這種色素缺失源自血統中的白化病基因，通常還會伴隨一些健康問題，例如失明或對陽光敏感。
但幸好，在主人的細心照料下，Milkshake的身體十分健康！
也盼望這隻小傢伙日後能永遠幸福快樂～
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】