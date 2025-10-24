訓犬是殘忍的？日本訓犬師揭秘8招 讓狗狗快樂學習建立親密關係
很多人對於「訓犬」其實是有誤解的，他們認為訓犬是殘忍的，是違背動物天性的。
但其實訓犬的主要目的是為了幫助你的狗狗更好地適應社會環境，減少行為問題，讓牠心理健康，日常生活中更加放鬆。
這對狗狗來說是一種幫助，而不是痛苦。
練狗狗是一個需要耐心和一致性的過程。這是日本一位非常有名的訓犬師公開分享的基本的步驟和技巧，幫助我們的狗狗更好地完成社會化進度。
1. 建立基本規則
選擇口令：為不同的命令選擇簡單的口令，如「坐下」、「留下」、「來」等。
一致性：確保所有家庭成員使用相同的口令和訓練方法。
2. 正面強化訓練
獎勵：當狗狗正確執行命令時，給予獎勵，如零食、撫摸或口頭表揚。
及時反饋：在狗狗做出正確行為的瞬間立即給予獎勵，以加強其行為記憶。
訓練的最佳獎勵頻率是每分鐘保證15次，因此獎勵狗狗的零食應儘可能小小塊，以便高頻
率獎勵，同時避免狗狗因零食過大而吃飽，失去訓練的激勵作用。
3. 基本命令訓練
坐下：用食物或玩具引導狗狗的鼻子向下，同時說「坐下」，當狗狗坐下時給予獎勵。
留下：讓狗狗坐下，手持食物或玩具，遠離狗狗，同時說「留下」，保持幾秒鐘，然後給予獎勵。
來：叫狗狗的名字，同時說「來」，當狗狗向你跑來時給予獎勵。
4. 逐步增加難度
距離：逐漸增加你和狗狗之間的距離，增加訓練的難度。
干擾：在有干擾的環境中訓練，如公園或有其他狗狗的地方。
5. 社會化訓練
接觸不同的人和動物：讓狗狗接觸不同年齡、性別和體型的人，以及其他動物，幫助牠們適應不同的社交環境。
控制訓練時間：每次訓練時間不宜過長，避免狗狗感到疲勞或壓力。
6. 使用專業工具
牽引繩：在戶外訓練時使用牽引繩，幫助控制狗狗的行為。
口套：在必要時使用口套，防止狗狗咬人或咬其他動物。
7. 避免懲罰
不使用暴力：避免使用暴力或懲罰來訓練狗狗，這可能會增加牠們的恐懼和攻擊性。
理解狗狗：理解狗狗的行為和需求，使用更溫和的方法來引導牠們。
8. 日常練習
融入日常生活：將訓練融入狗狗的日常生活中，如散步、玩耍和日常護理。
保持耐心：訓練需要時間和耐心，不要期望狗狗立刻就能完全適應所有命令。
最後，希望大家明白，訓練是一個長期的過程，需要耐心和一致性。訓練過程中多多給予你的愛寵獎勵和表揚，正面強化的效果永遠是最佳的。
