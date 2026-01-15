龍貓新手飼養全攻略　揭秘3大飼養關鍵　為何曬太陽也會有危險？

龍貓是小寵當中飼養較為普遍的一種，因為可愛的外形讓牠受到了很多年輕人士的喜愛。不過想要飼養好一隻龍貓並不簡單，無論是對於其飲食、護理、居住環境都有着很多需要我們注意的地方。



由此可見我們不能完全靠自己的主觀判斷去飼養，否則很容易引起問題。

養好一隻龍貓並沒有我們想象的那麼簡單

龍貓三大飼養關鍵，新手想養超萌龍貓前必看。（波奇網；01製圖）

首先在食物的選擇方面我們應當以主糧作為龍貓的主食，平時也要配食一些苜蓿草來為其補充鈣質。由於龍貓不能通常待在陽光照射不到的地方，所以為其補充鈣質是非常有必要的。

對於龍貓籠子擺放的位置應該選擇在陰涼處，不能夠直接受到太陽的照射。因為如果龍貓直接受到太陽的照射，會有機會出現中暑情況。而中暑對於龍貓來說是相當危險的，極有可能導致龍貓死亡，所以飼主一定要多加注意。

至於其護理方面要注意的是不能直接水洗龍貓，幫龍貓清潔通常是選擇使用浴沙。一般情況下將龍貓放在盛有浴沙的器皿內，牠們就會自行打滾清理。

綜上可知飼養龍貓有着很多注意的要點，一些看似無關緊要的問題很有可能就會威脅到牠們的生命，所以作為飼主對這些要點一定要牢記於心。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】