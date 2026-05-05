龍貓平賣有伏：兩三百元隨時難以馴養！專家拆解5大平價暗黑真相

作為較為熱門的一種寵物，龍貓的價格也隨着市場的需求不停的在做着相應的變化，不過總體來說一隻健康的龍貓價格並不會太過便宜，如果龍貓的價格偏低或者過低的話，那麼大部分是因為其中有着一定的貓膩（除了賣家是自己的好朋友或熟人之外）。



想要購買龍貓的朋友在購買時也要關注一下價格，因為從價格上能夠反映很多問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

龍貓價格解密，為何價差會超乎想像（波奇網；01製圖）

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龍貓的價格

有些龍貓價格是很便宜，甚至兩三百元就能夠拿下，但是這些龍貓通常都是以下幾類：

1. 5個月以上的成年龍貓，年紀較大，脾氣稟性已定型，這樣的龍貓不容易馴養，所以價格會比較低。

2. 該龍貓以生育過好幾胎，這樣的龍貓價格也比較低。

3. 有缺陷的龍貓，如耳朵或手指腳趾有殘缺、禿毛等等，也會比較便宜。

4. 同年齡的龍貓女孩，因為有生育能力，價格比男孩會高30%左右；但荷蘭進口的龍貓例外，是男女一個價的，因為荷蘭方面簽過不許龍貓繁殖的協議，所以荷蘭龍貓是打過激素針，無生育能力的。

5. 標準灰是龍貓最常見的顏色，所以價格最便宜，其它顏色的龍貓相對來說都會貴一些。



現在市面上的龍貓價格，在800--5000元（人民幣，下同）左右，可以說是高低貴賤應有盡有，這還是要根據自身的經濟能力，以及品相要求來決定的。不過一旦決定購買龍貓，最好是購買2-3月大的，這樣的比較容易飼養，也更容易訓練。

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購買龍貓要多少錢

龍貓的價格主要由顏色決定。中國產的多數為灰色龍貓。還有純白、米色、咖啡、絲絨黑色。另外有些特別的顏色要隔代、隔數代才會出現。國際上承認的龍貓顏色有20多種。普通的灰色龍貓價格在800到1000元。龍貓標灰500元左右，絲絨黑，米色與銀斑1500元到2500元，其他顏色較貴。現在市面上能見到的最貴德龍貓是純白、黑絨、咖啡和米色這四種顏色，價格都在5000元左右，其中最貴的屬黑色。

但在國際標準裏，最貴的是標準灰色。因為灰色龍貓和野生龍貓的顏色相近，所以又成為原色貓，在美國要賣好幾萬美元。其次是藍灰色龍貓。如果長得漂亮、骨架好則更貴一些。黑色龍貓和白色龍貓繁殖出來的小龍貓身上略有銀斑，被稱為銀斑龍貓。同樣是白色龍貓，黑眼睛的比紅眼睛的要貴一些。

因此縱觀而論，目前中國寵物市場中寵物龍貓價格高低不同，在市場上的反彈也比較大，所以很多龍貓價格都存在着天地之差，決定多少錢的因素在於質量，龍貓良莠不齊，當然價格也相距甚遠。標準灰是龍貓最常見的顏色，相對是最便宜的，其它顏色都會貴很多，標準灰男孩都在1000元左右，而加拿大的龍貓，標準灰男孩都在2000元左右。

荷蘭的龍貓和香港的龍貓，整體水平不如美國的和加拿大的，價格也非常便宜，一般標準灰男孩800元左右，也有的品相不是很好的能降到600元。當然這只是一個參照，具體的價格還是要根據市場需求來決定。

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