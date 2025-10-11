貓咪為什麼總換地方睡覺？專家揭4大真相　最後一點千萬要小心

你家貓咪睡覺是不是一下躺沙發、一下又跑去牀底下、等下又鑽進你的被窩？看到牠這樣頻繁換地方睡覺，有時候會忍不住擔心：「牠是不是哪裡不舒服？」



寵物護理師指出，其實貓咪不斷換睡覺地點主要有4個原因。（linker-design@Unsplash）

1. 本能在保護自己

貓咪天生警覺心強，就算在睡覺也不會完全熟睡，牠們會隨時準備起身應對突發狀況，這是一種來自野性的生存本能。所以，有些貓每次小睡醒來後，會尋找更安全的位置繼續躺，這是很正常的行為。如果你家的貓很黏人，甚至會因為想待在飼主身邊，你走到哪就跟到哪，讓你覺得牠怎麼總是在換位置睡覺。

2. 為了調節體溫

天氣熱的時候，貓咪會躺在冰涼的地板上，但躺久了可能又覺得太冷，就跑去毛毯上窩著；冬天的時候也會跟你搶被窩「饋修」，結果又因為太熱立刻跳回地板上睡。這其實是貓咪為了調節體溫的行為，也是很正常的喔！如果你能在家中提供更多舒適的休息區，讓貓咪自己挑選，牠會更開心。

3. 身體不舒服

如果貓咪習慣在固定地方睡覺，最近突然更換地點，而且看起來精神不太好，就可能是身體不適，像是腎臟病、膀胱炎、腸胃炎或感冒，都會讓牠們輾轉難眠。年紀大的貓還可能因為甲狀腺機能亢進、認知功能退化而無法好好睡覺。如果貓咪還出現頻繁上廁所、大聲亂叫或表現出攻擊性，最好盡早帶去給獸醫檢查比較安心。

4. 壓力或環境不安

當貓咪突然頻繁換牀，但身體檢查卻沒問題，就要想想是不是壓力造成的。像是外面的施工聲、家電聲響都可能幹擾牠的睡眠。另外，飼主太熱情也是一種壓力，如果在睡前被強行撫摸，牠也會感到煩躁。同樣，家裡其他寵物的存在，也會讓牠覺得很煩。當你看到貓咪甩尾巴、咬人等警告訊號，記得留給牠一個安靜的休息環境，才是最好的照顧。

貓咪不斷更換睡覺地點未必是壞事，但如果你發現牠每晚都睡不安穩，還伴隨其他異常行為，就要特別留意唷。

