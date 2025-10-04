貓咪為什麼會突然瘋跑？不只是釋放精力　可能在傳達這種重要訊號

養貓的鏟屎官大概都有過這樣的經歷吧？明明自己什麼都沒幹，貓主子突然就開始滿屋子上躥下跳的瘋跑。



不是放飯時一路小跑雀躍的小碎步，而是那種雙眼發光、神采奕奕，彷彿吃了大力丸一般爆發巨大能量，滿屋子開始「跑酷」。

那麼為什麼貓咪會有這樣的行為呢？▼▼▼

貓咪為什麼會突然滿屋子瘋跑呢？（sam-chang@Unsplash；01製圖）

首先請放心，你不是一個人，幾乎所有養貓的鏟屎官都會產生這樣的疑問，

在某乎上，「貓咪為什麼會瘋跑」的問題有40萬的瀏覽量。國外的一個論壇Reddit上面，關於動物為何突然有瘋狂行為的話題小組，也有100多萬成員。

可見對於貓咪的令人摸不着頭腦的行為，無論是國內還是國外的網友們都有着十足的好奇心。

對於貓咪瘋跑的行為，其實英語國家有一個專有名詞：Frenetic random activity periods ，瘋狂的隨機活動時間，簡稱FRAPs。指動物在短時間內的瘋狂活動。

貓咪到底為什麼會突然滿屋子瘋跑呢？

1. 需要釋放能量

其實人們最先注意到這個「瘋跑」現象，並不是在貓咪，而是在狗狗的身上。

動物行為學家們認為，狗狗會出現這種行為，是因為需要釋放積攢的能量。

所以貓咪的「跑酷」行為也有類似的原因：

貓咪一天有三分之二的時間都在睡覺，而且每天都自由採食十幾次，這些行為都是在積攢能量。而貓咪積攢了大量的能量，就需要一個釋放的過程。這時候牠們通常會兩眼放光，在家裏東奔西跑直到能量消耗光。

2. 在捕獵

貓科動物是非常優秀的天生捕獵者，牠們的動態視覺和嗅覺都非常靈敏，即便是很小的飛蟲，牠們也能察覺到，並且出於自然本能而進行追捕。

我們看到貓咪突然瘋跑，其實牠可能是在抓我們沒看到的獵物而已。

3. 情緒特別激動時

我們在遇到開心、興奮的事情，無法用言語表達的時候，就會用各種肢體語言表達，比如運動員拿到好名次會在運動場瘋狂奔跑，其實貓咪也會這樣。

當貓咪看到主人回家，或者有好吃的食物又或者是牠喜歡的同類，都會忍不住瘋跑，表達自己的興奮、喜悦之情。

4. 在鍛鍊身體

Catster網站認為，貓科動物中，無論是獅子、獵豹，還是老虎、貓咪，都習慣於在短時間內爆發巨大能量來捕獵。比如，獵豹捕獵時，就是在3秒內從0加速到100km/h。

「短時間內突然瘋狂活動」本身就符合貓咪運動習慣，當貓咪吃吃喝喝、睡睡睡睡積攢了足夠的能量後，會很自然的選擇短時間爆發的無氧運動，同時也能鍛鍊到自己一身的「腱子肉」。

5. 甩掉身上的氣味

貓咪是一種對氣味非常敏感的動物，牠們天生高冷，不希望自己的身體沾染了其他氣味，出於動物的本能也不希望因為氣味而暴露自己的行蹤，招來危險。

所以很多貓咪被人摸過，或者拉完粑粑後，身上有各種味道的時候，牠就會瘋狂地奔跑，希望可以甩掉這些氣味。

6. 心理壓力太大

如果貓咪產生了情緒問題，心理壓力太大，牠就會感到焦慮、害怕、不安等，當貓咪無法宣泄這種情緒的時候，就會通過瘋跑來發泄，在瘋跑的時候，牠就不會感到害怕了。

如果是這種情況的話，寵主最好多陪陪貓咪，安撫好牠的情緒，並且儘快弄清貓咪壓力大的原因，幫牠解決問題。在安撫貓咪的時候，可以適當給牠一些零食獎勵，牠會更容易平靜下來的。

值得注意的是，如果貓咪總是便後瘋跑，也需要鏟屎官留心觀察一下，貓咪排便有沒有異常、排便時有沒有疼痛的表現。

在多貓家庭中，有時候一隻貓咪開始瘋狂運動，就會帶動家庭的其他成員一起，只要沒有爆發激烈衝突，就都是小問題，鏟屎官只用舉起手機微笑觀看就好啦。

延伸閲讀：布偶貓照護全攻略！溫順愛親近人 唯忍耐力超強健康問題易被忽略

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】