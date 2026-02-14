小貓成為聖誕老人送給男孩最棒禮物　每天像趴趴熊一樣抱著主人

諾亞一直都特別想養貓，但父母覺得他年紀太小，擔不起責任，便一直沒有同意。



直到這一年聖誕節，諾亞早上醒來，意外發現聖誕老人在夜裏偷偷地送了一隻2個月大的小貓給他。

諾亞和小貓都特別開心，牠們一見如故，成為了最好的朋友。諾亞給小貓取名為「宮崎駿」，開始了童話般的生活。

都說貓是一個高冷的生物，隨着時間推移，牠們或許會變得比小時候還要獨立一些。但宮崎駿卻不是，牠像小時候一樣，每天都要擁抱諾亞。尤其是睡覺的時候，像個趴趴熊趴在諾亞的身上，這場景誰看誰治癒。

諾亞說：「雖然現在宮崎駿很重，但他也會很快長大，以後會更有力氣去抱牠。」

就這樣繼續幸福下去吧~

延伸閲讀：乖巧布偶貓突然嗷嗷亂叫 背後原因令人失笑 鏟屎官沒喂晚飯？

