小貓成為聖誕老人送給男孩最棒禮物 每天像趴趴熊一樣抱著主人
撰文：貓與愛的世界
諾亞一直都特別想養貓，但父母覺得他年紀太小，擔不起責任，便一直沒有同意。
直到這一年聖誕節，諾亞早上醒來，意外發現聖誕老人在夜裏偷偷地送了一隻2個月大的小貓給他。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
諾亞和小貓都特別開心，牠們一見如故，成為了最好的朋友。諾亞給小貓取名為「宮崎駿」，開始了童話般的生活。
都說貓是一個高冷的生物，隨着時間推移，牠們或許會變得比小時候還要獨立一些。但宮崎駿卻不是，牠像小時候一樣，每天都要擁抱諾亞。尤其是睡覺的時候，像個趴趴熊趴在諾亞的身上，這場景誰看誰治癒。
諾亞說：「雖然現在宮崎駿很重，但他也會很快長大，以後會更有力氣去抱牠。」
就這樣繼續幸福下去吧~
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】