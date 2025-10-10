短腿哥基天生患腎衰竭 樂觀抗病成「表情帝」 受網民關注變網紅
撰文：狗與愛的世界
這隻哥基犬名叫「Gen」，牠除了和其他哥基一樣有着招牌的短腿，還是一位妥妥的表情帝。
但其實，Gen出生時就患上了遺傳性的慢性腎衰竭，既無法治癒也不可逆，常常會口渴、多尿、貧血、全身無力。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
同時，Gen也患有良性前列腺（攝護腺）肥大症，一周必須要洗腎3次、打針4次，並接受6種藥物治療。
但即使Gen一出生時就有許多無法痊癒的疾病，但牠卻特別樂觀，活潑。
也希望小傢伙未來可以一切順利。
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】