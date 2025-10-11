狗狗闖禍笑料多：撒麵粉發瘋、撞牆留洞、啃書吃屎　回家像開盲盒

咱就是說，有些修狗也太會闖禍了吧！



你永遠不知道一隻狗在家能闖出多大的禍

這天，網友養的柴犬獨自在家玩耍時，不知道從哪兒叼出了一袋麵粉，誰知，牠走着走着，不小心將麵粉掉在了地上，撒了出來。這個時候的小柴先是懵了一下，然後開始懂事的收拾了起來，牠小心翼翼的用爪子劃拉了幾下，結果沒想到的是，卻不小心踩到了袋子，麵粉又撒出來了一點......

事情越搞越雜，小柴不淡定了，小發雷霆了一下，開始圍着客廳抽風跑酷。甚至，中途又咬起了袋子，導致麵粉是越撒越多。發完瘋冷靜下來後，小柴還知道去拿抹布收拾，可是，牠只是一隻小狗，不會收拾啊！

天女散花（十三月。@抖音）

於是，牠越想越氣，找到麵粉袋子猛的就來了個天女散花......這下好了，滿客廳全是麵粉，簡直是一片狼藉，小柴索性直接擺爛，繼續滿屋子發瘋，徹底放棄掙扎等着捱打。甚至，中間還來了兩聲慘烈的哀嚎...

最後，小柴爬到了沙發上扒拉了起來。還以為是要收拾了，結果沒想到是玩累了，給自己找了個乾淨的地方休息！

該說不說，小柴的精神狀況好像人類啊，處理不好事情，本來想彌補，但是卻越辦越壞，最後直接崩潰發瘋哈哈哈！

牠倆好像知道自己闖禍了誒

網友家的兩隻狗狗在家打鬧，剛開始，只是在門邊，後來，不知為何，小黑突然從遠處衝了過來。

結果沒想到的是，小白一個轉身，小黑直接就撞到了牆上，牆上瞬間出現了一個大洞，牠倆同時愣住。

小黑把墻撞了個洞（明個見@抖音）

小黑還將爪子搭在了小白的脖子上，牠不敢相信，又特意跑去了牆邊確認，腦袋剛好與洞口一般高，場面別提多滑稽了。

小黑：「兄弟，剛才有這個嗎？？？」

小白：「bro，你完了～」



就這樣，在小黑多次確認後，終於知道自己闖禍後，轉身就跑了。只留下懵逼的小白站在原地：「不是哥們兒，你......就這麼跑了？」就是說，幸好有監控，要不然真的說不清了哈哈哈！

這哪兒是回家呀，這分明就是拆盲盒

我真的看到了一種平靜的瘋感......

一到家就發現小狗在拆家（湯圓@抖音）

網友開門回家，狗子立馬熱情迎接，只一眼，她就知道這貨今天又拆家了：

「嘿，拆的書都吃了，學知識了是不是？」

「你瞧瞧學知識，嗯，自己遛自己是吧，還給媽擦的玻璃？嘿你瞧瞧！」

「我看看還幹嘛了，嗯，還吃屎了！」

「還有呢，就這些，行了，今天真快樂，今天撕的是哪本啊，《晚熟的人》，你看看我們這多成熟！」



不是，誰懂我這狗屎般的笑點啊哈哈哈！

