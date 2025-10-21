旅遊回來無毛貓頭竟有「斑馬線」？不是髒了 背後真相讓貓奴笑翻
小姐姐出去旅遊大半個月後回來，發現家裏的無毛貓頭有斑馬線了，她剛開始以為是髒了，結果擦不掉，趕緊發網上問到底是怎麼回事。
沒一陣就破案，原來是曬黑的！小貓咪每天在陽台看主人回來沒有，腦袋抵在窗戶邊被太陽曬黑了！😭😭►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
ps：有褶皺的地方沒曬到，所以沒黑。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，是的，無毛貓也會被曬黑！！！
這是同一隻貓，曬兩周就從白皮變黑皮。
想起這隻無毛貓，本來白白嫩嫩，在戶外玩了一個月變成醬油色。笑死人了哈哈哈哈哈哈哈，第一眼我還以為是人類的奇怪手臂呢。
很多無毛貓喜歡曬太陽，但是鏟屎官要注意給它做防護，不能讓牠久久暴曬，尤其是夏天曬，紫外線很強的時候，光禿禿的皮膚非常容易曬傷了，最好給牠戴上帽子穿個衣服。
都說到無毛貓了，喵君還想分享一點：那就是油皮無毛貓會出油，要是養到這種貓，得勤快洗刷刷！
看看這片黑乎乎的東西，就是無毛貓一周的出油量！！！！我的老天爺，我的老天奶啊！
這......這包漿......好恐怖！
養油皮無毛貓的人嘴真嚴！只說無毛貓不掉毛，不說牠出油！養着養着，發現全屋都被無毛貓包漿了！
哈哈哈哈哈哈哈~在看見作案貓之前，我還以為是邋遢油膩的臭男人，給家裏糟蹋成這樣，都準備勸分，一看是小貓咪，勸分的話卡在嘴邊。
真的很佩服養油皮無毛貓的主人！
雖然無毛貓不掉毛，但是容易出油，要勤快洗澡，最不濟也得擦身，保持乾淨。不過也有乾皮無毛貓，不咋出油，幾個月洗一次澡都行。
哈哈好粉嫩的無毛貓，不知道手感如何？據說想知道摸無毛貓手感的人，可以摸一下自己的肚腩，手感類似。
有些無毛貓洗澡現場，看得人又皺眉又舒爽。主人給無毛貓塗了貓咪專用去油膏，拿面巾紙一擦，擦出一片油污，我的天啊！！！
前方高能預警，能接受無毛貓搓泥的直接看，不能接受的朋友請眯眯眼，模糊視線快速滑過。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈~
愛搓背的人，來養油皮無毛貓吧！
你還別說，各花入各眼，有些人就是喜歡無毛的粘人的性格，自來熟、愛撒嬌，熱情能穿衣服像小寶寶。
無毛貓還不怕生呢，三兩下俘獲人芳心。
小姐姐說自己去貓咖，只有無貓貓願意接待她，不過，網友評論有點扎心：因為無毛貓冷。
無毛貓脾氣也蠻好的，笑暈，主人拿無毛貓的尾巴當觸控筆用。當事貓：人，你多少有點不禮貌了！
