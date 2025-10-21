旅遊回來無毛貓頭竟有「斑馬線」？不是髒了　背後真相讓貓奴笑翻

小姐姐出去旅遊大半個月後回來，發現家裏的無毛貓頭有斑馬線了，她剛開始以為是髒了，結果擦不掉，趕緊發網上問到底是怎麼回事。



沒一陣就破案，原來是曬黑的！小貓咪每天在陽台看主人回來沒有，腦袋抵在窗戶邊被太陽曬黑了！😭😭

ps：有褶皺的地方沒曬到，所以沒黑。

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，是的，無毛貓也會被曬黑！！！

這是同一隻貓，曬兩周就從白皮變黑皮。

兩周時間後從白皮曬成黑色（有喵青年＠微信公眾號）

想起這隻無毛貓，本來白白嫩嫩，在戶外玩了一個月變成醬油色。笑死人了哈哈哈哈哈哈哈，第一眼我還以為是人類的奇怪手臂呢。

這隻無毛貓在戶外一月後曬成醬油色（有喵青年＠微信公眾號）

很多無毛貓喜歡曬太陽，但是鏟屎官要注意給它做防護，不能讓牠久久暴曬，尤其是夏天曬，紫外線很強的時候，光禿禿的皮膚非常容易曬傷了，最好給牠戴上帽子穿個衣服。

都說到無毛貓了，喵君還想分享一點：那就是油皮無毛貓會出油，要是養到這種貓，得勤快洗刷刷！

看看這片黑乎乎的東西，就是無毛貓一周的出油量！！！！我的老天爺，我的老天奶啊！

這......這包漿......好恐怖！

養油皮無毛貓的人嘴真嚴！只說無毛貓不掉毛，不說牠出油！養着養着，發現全屋都被無毛貓包漿了！

哈哈哈哈哈哈哈~在看見作案貓之前，我還以為是邋遢油膩的臭男人，給家裏糟蹋成這樣，都準備勸分，一看是小貓咪，勸分的話卡在嘴邊。

無毛貓出油現場（瑞瑞菜菜＠抖音）

真的很佩服養油皮無毛貓的主人！

雖然無毛貓不掉毛，但是容易出油，要勤快洗澡，最不濟也得擦身，保持乾淨。不過也有乾皮無毛貓，不咋出油，幾個月洗一次澡都行。

哈哈好粉嫩的無毛貓，不知道手感如何？據說想知道摸無毛貓手感的人，可以摸一下自己的肚腩，手感類似。

有的無毛貓皮膚光滑，似是肚皮一樣（有喵青年＠微信公眾號）

有些無毛貓洗澡現場，看得人又皺眉又舒爽。主人給無毛貓塗了貓咪專用去油膏，拿面巾紙一擦，擦出一片油污，我的天啊！！！

洗澡時紙巾上無毛貓的皮膚油（無毛招財狗＠抖音）

前方高能預警，能接受無毛貓搓泥的直接看，不能接受的朋友請眯眯眼，模糊視線快速滑過。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈~

愛搓背的人，來養油皮無毛貓吧！

高能預警，洗澡搓背時無毛貓上的灰（蘋果不是水果＠抖音）

你還別說，各花入各眼，有些人就是喜歡無毛的粘人的性格，自來熟、愛撒嬌，熱情能穿衣服像小寶寶。

無毛貓還不怕生呢，三兩下俘獲人芳心。

小姐姐說自己去貓咖，只有無貓貓願意接待她，不過，網友評論有點扎心：因為無毛貓冷。

貓咪咖啡屋裡只有無毛貓在意小姐姐（車幹。＠抖音）

無毛貓脾氣也蠻好的，笑暈，主人拿無毛貓的尾巴當觸控筆用。當事貓：人，你多少有點不禮貌了！

飼主把無毛貓的尾巴當觸控筆（有喵青年＠微信公眾號）

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】