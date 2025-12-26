主人住院哥基奔醫院探病超感動！轉頭見牠戰損慘狀 網：先救狗
撰文：狗與愛的世界
這天，貴州一網友因為感冒去醫院打針，結果沒想到的是，躺在病牀上時卻看到了一抹熟悉的身影。
只見她養的哥基犬突然出現在了病牀邊，誰也不知道小傢伙走了多少路，問了多少狗，才找到的這裏……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
本來挺溫情的一幕，直到，看到了哥基犬的臉……
原來，小傢伙因為跟家裏別的狗狗打架掛了彩，可儘管自己已經鼻青臉腫，卻還是在擔心病牀上的主人。
評論區又哭又笑：
「狗：登，你誤會了，我的意思是要不給我也打吊針吧。」
「不是，你倆惹誰了，連人帶狗一起打啊！」
「下輩子還跟你，嘿嘿嘿～」
「你們倆到底是誰給誰平事兒去了？」
「狗：登，你要沒事的話，讓我躺會，我好像更嚴重……」
「博主：打狗也得看主人！對面：那都打！博主：.……」
「我去了，這隻狗怎麼這麼強，還有一眼睛反偵察。」
「對不起，但是我真的沒忍住。」
老實講，要不然也幫牠掛個號，也住幾天輸輸液吧！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】