貓咪懷孕百天還未生產？結局反轉再反轉 網民：還以為是哪吒貓

早些時候，外國網友發現家附近有一隻流浪貓，她就和老公一起照顧牠。瘦弱的小貓在網友的照顧下越長越胖，甚至肚子也越來越大。網友懷疑貓懷孕了，更關切牠了。



貓的妊娠期平均是63天，可這隻咪都懷了100多天了，也沒生。夫妻倆開始擔心，覺得小貓可能不是懷孕，而是生病了。很明顯的一件事，就是這片區稱王稱霸的一隻乳牛貓特別照顧牠，吃飯總讓牠先吃，那樣子就像是首領照顧生病的小嘍囉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這也導致網友更擔心了。因為貓貓們的狀態很緊張，網友便尋求了專業的動物人員的幫助，將小貓給抓住了。可將貓送到醫院之後，卻發現貓沒有生病，真的是懷孕了，有6個小貓崽……只是牠懷孕的時間比網友夫妻想象的要晚很多。

醫生表示：「你們剛投餵這隻貓的時候，貓肚子變大確實是吃胖了，後來才懷孕的，因為一直胖着，就給人一直懷寶寶的錯覺。」

雖然鬧了一場烏龍，但網友夫妻也有點擔憂，怕貓咪帶崽流浪過得不好。於是，將牠們領養了。貓貓有家的當天，就生了寶寶，特別可愛~

肯定有人要問貓老大呢？嘿嘿，一窩端了。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】