清除貓咪跳蚤　從預防到清潔全照顧　活動區域放這中草藥效果極佳

貓跳蚤是一種很常見的寄生蟲，貓咪感染後，不僅會因為引起皮膚炎症，更重要的是貓跳蚤身上攜帶多種細菌，甚至還會引起一些人畜共患的傳染性疾病，像鼠疫、鼠型斑疹傷寒等疾病的傳播過程跳蚤就是重要的傳播介質。



所以為了貓咪和主人的身體健康，一定要做好貓跳蚤的預防和驅殺工作，那麼貓跳蚤怎麼去除更徹底，下面一起了解一下吧！

貓咪跳蚤好惱人？6點攻略從預防到清潔多管齊下

1. 貓跳蚤怎麼去除

（1）可以將橙子皮、西柚皮、三瓣蒜、一湯勺的迷迭香（也可不用）以及約500毫升水混合在一起，用榨汁機攪拌均勻，然後用小火加熱15分鐘。等晾涼後裝進噴壺，避開貓咪眼睛噴到牠的身上就可以了。

（2）可以在貓咪經常活動的區域，定期放一些中草藥包，藥包裏可以裝上雪松月桂、桉樹的葉子，以及薰衣草、苦艾、茴香、薄荷等。這個方法也可以將貓跳蚤趕走！

（3）可以將一茶勺的醋混合在大約1000毫升的水中，作為貓咪的日常飲用水對於防止跳蚤、扁蝨，非常有效。

2. 貓跳蚤怎麼去除更徹底

（1）給貓咪洗澡，保持貓咪身體的清潔，也是杜絕跳蚤的有效方法。在洗澡的同時可以採用殺跳蚤的洗髮劑和護理液，從貓咪的頭部開始，一點一點的向尾部進行清洗，徹底清除毛髮內的跳蚤。

（2）保持貓咪生活環境的乾淨舒適，是杜絕貓跳蚤滋生最好的方法。養貓家庭，一定要勤打掃，多通風。平常定期用吸塵器洗乾淨地板以及屋內的死角，貓窩、貓咪衣服、玩具、飯碗等物品，需要定期清洗，並且拿到太陽底下晾曬消毒，還可以給家裏噴灑寵物消毒劑，預防貓跳蚤的繁殖和生長。

（3）如果貓跳蚤比較嚴重，導致貓咪出現皮膚病，表皮開始出現紅色斑塊並伴隨着有脫毛的現象。主人應該及時帶貓咪去寵物醫院就診，以免貓咪病情加重。

以上就是關於貓跳蚤怎麼去除更徹底的六個解決方法，這些方法大家可以根絕自己的實際情況結合起來用，比單一的滅蚤方法效果更好。最後提醒大家，對於貓跳蚤更多的是預防，而不是事後補救，上面提到的這些驅蟲方法，日常美貓過程中，大家也可以積極地運用起來！

