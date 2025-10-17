無毛貓抓破紙門秒被斷正　囂張表情耍賴反問主人：憑什麼說是我幹

網友@irumandal 家裏養了一隻無毛貓「小陀螺」，雖然平時是一隻很乖巧的小貓，但偶爾也會犯錯。



最近，網友發現家裏的紙質拉門被抓壞了，破掉的部分留下了十分清晰的抓痕。因此他第一時間就確定了兇手的身份——小陀螺！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

於是，網友抓兇手前來對峙，但對方卻相當不屑！

小陀螺：「你憑什麼說是我幹的！」

網友：「就憑我只養了一隻貓！」



好了，破案了，兇手是人，人類栽贓陷害，抓起來！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】