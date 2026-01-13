倉鼠皮膚髮紅脱毛怎辦　先別亂用藥　搞清楚這些原因才能對症解決

倉鼠是現在很多人會選擇的寵物之一，但是要想養好倉鼠也是不容易的一件事。倉鼠也會生病，尤其是得了皮膚病，不僅影響健康，還會出現紅腫及脱毛的情況。



倉鼠皮膚病原因很多，過敏、外傷、體外寄生蟲、細菌或黴菌的感染等都可引發。下面就一起來看看倉鼠得了皮膚病該怎麼辦吧。

倉鼠皮膚病怎麼辦，註意這些就可以（canva；01製圖）

1. 過敏性皮膚炎

倉鼠因為對籠子的墊材或是對飼料過敏而發生的。症狀大多為四肢到腹部有輕度掉毛和濕疹的現象。治療必須先找出過敏源是什麼，把過敏源除掉並且服用抗過敏藥物。

2. 營養性皮膚炎

倉鼠食用的飼料中所含的蛋白質的比例不到16%，如果長期食用，就會造成營養性皮膚炎。尤其是在四肢和臉部很容易脱毛。只要將飼料加以改善，添加礦物質和維他命即可。

3. 細菌性皮膚炎

可能是籠子髒污或是因為被同伴咬傷而細菌感染。如果因為咬傷而被感染，不僅僅是皮膚，連皮下組織和肌肉部分都可能被感染，因而發炎腫脹。治療需要服用抗生素。

4. 寄生蟲性皮膚炎

蝨乸寄生在皮膚組織內的毛囊中。蝨乸大多是寄生在脖子到屁股這段區域，並且會不停搔癢，嚴重的可能會造成免疫力下降而導致其他併發症。這種需要將倉鼠帶到醫院利用高倍的顯微鏡來檢查毛囊部位，就可以確認到底有沒有蝨乸了。可以通過注射與塗抹驅蟲藥來治療，不過可能有副作用，會導致倉鼠食慾下降。

寄生蟲性皮膚炎可以通過注射與塗抹驅蟲藥來治療，不過可能會導致倉鼠食慾下降（unsplash）

除了以上所說的以外，所有治療首先必須保持環境清潔及乾爽。另外，雖然倉鼠會自行沖涼，但主人需要經常用沖涼沙替其沖涼。要多多補充富含礦物質的食品、複合維他命，以增加抵抗力。給牠們吃多些有益的食物，會減少罹患皮膚病的可能。如發現倉鼠有上述症狀出現，可到倉鼠店買噴皮膚水及改用沖涼藥粉。

為了倉鼠的健康和萌萌的外表，我們一定要注意倉鼠皮膚病的情況，並且根據不同情況對症下藥哦。

延伸閲讀：替倉鼠沐浴要用水嗎？新手必讀清潔指南 專業浴沙才是首選

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】