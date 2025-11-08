狗狗心愛爆炒腸被車壓爆 汪回家自閉4小時 網民卻得出爆笑結論
撰文：狗與愛的世界
真是麻繩專挑細處斷，命運戲弄大胖狗啊！
刷到網友帶自家狗狗去逛超市，來到香腸區時，孩子說什麼也不肯走了，瘋狂撒嬌想要買。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
看着狗狗努力討好自己的模樣，網友最終還是心軟了，給牠買了一根「爆炒腸」。
記住狗子現在開心的樣子，因為走出超市沒幾分鐘後，這根腸就不小心滾到了路中間，然後，被車給壓爆了！
狗狗向主人撒嬌想要買一根火腿腸（抖音@懶貓）
不是，這是什麼奇怪的緣分，起了爆炒腸這個名字就註定要爆嗎？哈哈哈哈！
回到家後，狗子也是氣壞了，4個小時過去了還是一副生無可戀的樣子，跟剛出超市時的開心模樣簡直判若兩狗。
網友是又無奈又想笑，都不知道怎麼安慰才好，後續還是重新買了火腿腸才讓牠恢復了心情。
評論區一整個爆笑：
「想象一下，下班了，好不容易買了加炸蛋、加響鈴卷、加腐竹、加豬蹄、加辣腸、加雞爪的全家福螺螄粉，過馬路掉地上了，這一刻狠狠共情。」
「狗怎麼能倒霉成這樣，被資本做局了！」
「帶狗去唱歌我和朋友喝醉了，把我給狗買的腸吃了。」
「車主下車後看這輪胎縫裏的肉沫，暈倒在了路上。」
「還可以吃啊，要是我是狗，我直接跑過去舔完，但是我不是。」
……
抱抱寶寶，買，買一箱火腿腸！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】