狗狗走丟了別慌　最大機會躲在這些地方　兩個方法助你快速定位

大家在街上可以經常看見找狗狗的啟示，一般在生活當中非常常見。其實這是狗狗走丟之後狗主人常做的一件事，因為一般都是在狗狗剛出生沒多久就抱回家養了，一養就是幾年甚至十幾年，特別是家裡有小孩子的，他跟狗狗的感情是更深的，如果丟了他們會非常傷心的。



但是狗畢竟跟人類是不一樣的，很多狗狗的智商不高，可能趁主人不注意的時候，陌生人給牠好吃的就給牠牽走了，因此失主平時要多訓練狗或者養一些智商比較高的狗，但是這也不能完全防止狗狗走失。狗狗走丟了一般會躲哪裡？

1. 家附近

飼主可以在丟的地方去找，如果找不到的話，失主可以在家附近找，比如經常帶牠玩的花園、樓道裡以及牠經常出門喜歡去的地方，狗狗的鼻子都是非常靈敏的，都會沿著主人的氣味去走的，當然如果剛走丟沒一會的話失主可以先留在原地等待，因為牠很有可能回到這個位置。

可以在家附近嘗試尋找走失犬（三三6＠波奇網）

2. 根據季節

如果牠是在冬天走丟的失主就可以去陽光多的地方，太陽可以照到的地方去找牠，雖然牠身上的毛髮多，但是冬天的氣溫很低容易冷，這個時候牠一定會找個暖和的地方曬暖；當然在夏天的話，天氣炎熱而牠身上的毛毛也很多，牠會更熱，這個時候就會去一些陰涼的地方，比如樹比較多的公園，小區樓道裡等地方。

如果實在找不到失主就可以詢問周圍的陌生人去找後再印發尋找牠的宣傳頁，這樣找起來更方便。

飼主也可以根據不同的季節估計走失犬休憩的地方（ar kay@pexels）

既然選擇了養狗就要對牠負責，在牠丟的時候及時去尋找牠，不要讓牠變成流浪狗哦。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】