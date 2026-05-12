貓咪竟是時間管理大師　白天前往第二個家　晚上準時回家陪主人

三年前，歪果網友在收容所領養了一隻叫做「rango」的小貓，牠性格很好，十分親人，最喜歡貼貼主人。



網友也很開心，覺得自己被小貓愛着，很享受每晚相擁而眠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在收養rango不久後，網友發現牠很愛冒險，在家裏探索不夠，還總想出去。於是，網友試探性地打開了門，看着牠跑出去，一點都不害怕，還在院子裏悠閒地曬太陽。

一貓侍奉二主：

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那天下午，rango在院子裏玩得特別開心，並愛上了出門。從此，網友每天rango放蘭戈出去。牠一一點點擴大自己的探索領域，從院子裏再到社區……

總之，每天行蹤不定，但一到晚飯時間就會回來陪鏟屎官吃飯睡覺。時間久了，網友就很好奇，rango白天到底都去了哪裏，怎麼做到白天都不回家的？

直到前不久，她有了答案。那天晚上，rango回來時，項圈上被別了一張紙條，上面寫着一段話：

「這是小貓是誰家的呀？牠叫什麼名字，牠一直和我們在一起哦！」



網友這才意識到rango白天原來是去陪別人了，牠有第二個家……好無語。雖然小貓揹着自己又找了個鏟屎官，但她忍了，還在第二天回了紙條過去。

一來一回，她就跟照顧咪的鄰居有了聯繫方式，交了朋友。而rango也過上了夢想的生活：白天出門去鄰居家吃吃睡睡玩玩一天，太陽落山就回家陪主人。真·時間管理大師，安排得明明白白。

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