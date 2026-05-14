盤點貓咪拆家爆笑事跡！誤開電磁爐險燒屋　巨型肥貓撞穿牆惹熱話

真心感覺有的小貓是自帶拆家 Buff，還記得去年四川那隻叫 「金勾釣」的小貓嗎？踩電磁爐把自己家炸了。而今年「國服炸彈貓」 排行榜又刷新，新選手「黃燦燦」也是一隻金漸層，是江西網友@快住嘴家的寶貝，前幾天不知道咋回事，居然踩着電磁爐開關「砰」 的一下，家直接炸了！



更慘的是，不光家遭殃，小貓燒得黢黑，牠的銀漸層姐姐也被連累了，兩個圖拼起來表情真是絕了，黃燦燦一臉倔強：「我沒錯」；貓姐則是滿臉驚恐，無辜得不行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪變成「恐怖分子」炸屋子：

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吃瓜網友都笑瘋了：

「我還以為是金勾釣又作案了呢！」

「金漸層這品種，確實有點東西啊！」

「剛開始還以為小貓鼻孔被炸大了，仔細看才知道是沾了灰！」

「醬油：為我花生！」

「姐姐給人一種命好苦的感覺…」



說到這就想起前段時間在網上看到的#你家貓都做過什麼流氓事，網友們的分享讓我笑到眼淚都掉下來。

網友分享的貓咪流氓事：

@PM_ME_YO_KNITTING說：

「為了防止貓偷吃零食，把零食放在了烤爐的架子上……貓為了偷吃零食跳上烤爐，開火了…零食吃了，我們家房子也差點沒了，不過，牠道歉了！發現着火之後，把睡着的我們給叫醒了讓我們趕快逃跑。」



（ps：因為當時住貧民窟公寓，烤爐沒有兒童安全旋鈕，煙霧警報器也不響）

@SuchTarget2782家的小貓坐在筆記本電腦上，給坐開機了，但是由於密碼錯誤，一直髮出嗶嗶嗶的聲音，貓嫌吵，咬住了屏幕的一角導致液晶屏破裂，還把鍵盤的按鍵摳了……

好消息：電腦在貓咪的努力下確實不響了。

壞消息：主人損失了1200美元。



還有悉尼的小姐姐@大眼睛Josie的帖子，家裏客廳的牆被小貓撞出了一個大洞。急着找當地會修牆的人！！！

配了那個撞出來的大洞的圖，點開圖片第一眼，直接被驚訝的到失語，這哪是小貓撞的洞啊？？？別什麼都賴小貓好吧，看着像被人砸了一錘子！那麼老大一個窟窿，看着都心疼房東了

網友們一開始也跟着揪心，紛紛猜測：

「這洞也太大了吧，不會是小貓被虐待了吧？」

「誰家好貓能有這爆發力，怕不是練了鐵頭功？」



結果等小姐姐放出小貓的照片，原來真相是這樣，這哪是什麼普通小貓啊，體型敦實得像輛 「小卡車」！圓滾滾的身子看着就分量十足，難怪能撞穿牆！

網友們的調侃瞬間刷屏：

「這邊建議直接弄個相框框起來，弄個景點，以後每個來你家的，你都領去看告訴他們這是小貓咪踹的洞，欣賞他們驚訝的表情。」

「本來以為是人虐貓，沒想到是貓虐人… 的錢包！」

「這哪是養貓，分明是養了只『西伯利亞野豬』吧！」



把富察貴人撞小產具象化了，話又說回來了，總不能不養了是吧，孩子長得這麼可愛，拆家就拆家吧！

延伸閲讀：收集貓咪鬍子慘遭痛毆 原是為了裝飾娃娃 網民爆笑還是貓脾氣好（點擊連結看全文）

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