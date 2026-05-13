寵物市場買布偶貓必睇！拆解滿耳與白耳分別　揭開純白失格真相

我們市面上見到的布偶貓，耳朵上都是會帶一些褐色的輪廓，或者是耳朵全部都是褐色的，極少看到有耳朵是純白色的布偶貓。那很多家長就比較疑惑，純白色的耳朵在品相上有什麼說法，既然這麼稀少，是不是算是比較上等的品相了。其實不然。



布偶貓一直被分為滿耳和不滿耳兩種類型。所謂的滿耳，意思就是布偶貓的耳朵顏色是純色的，也就是不摻雜其他顏色。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

耳朵純色與布偶貓品相有關？（波奇網；01製圖）

布偶貓怎麼分辨滿耳和白耳：

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滿背滿耳的布偶貓一直是商家吸引買家的賣點，不過不滿耳的貓貓也不是品種不好哦，布偶貓滿耳的意思就是耳朵是純色的，不滿耳的布偶貓只是耳朵上的顏色有些不一致，這並不是一種缺陷，而是牠自己獨特的風格特點，不過在現在的市場上來看，這並不是一種很受人歡迎的特點。

布偶貓剛生下來都是白色的，包括耳朵、四肢、背部。在生長約為3天之後，重點色的暹羅貓鼻子開始顯色，一般來說布偶貓的耳朵顏色純色為好，也就是褐色，如果布偶貓的耳朵是白色的話則為失格。而且布偶貓性格溫柔安靜，喜愛粘著主人，對待小孩子也非常友善，是非常好的家庭伴侶貓。

所以我相信家長們在餵養之前一定也是考慮的比較周全了，不會因為貓咪的一個缺陷就致使家長們去遺棄自己的貓咪，不管是什麼顏色的布偶貓，重要的是貓與人之間的感情。

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