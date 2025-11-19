阿拉斯加犬掉毛成寶！主人攢2年狗毛織衣　貓狗獲同款「全家服」

眾所周知，狗狗一般1年掉兩次毛，一次掉半年。



妹子靈機一動，於是將梳下來的狗毛攢起來，打算給自己做一件小狗牌毛衣。為了做好這件小狗牌毛衣，妹子從取毛開始，一步步自學着紡線、織毛衣等工序。

最後真的讓她成功織出了，100%純狗毛0添加的小狗牌毛衣。就連衣服上面的扣子都是用，狗子的pp毛戳出來的羊毛氈紐扣。

妹子，你有這種執行力，真的做什麼都會成功的！據妹子說毛衣的質感穿起來，介於羊絨和羊毛之間，估計是有點扎，但能接受的程度？看着也怪暖和的，而且還有點像廣東人的童年版省服，穿上感覺年齡會小了20歲。

把評論區的友友們看得雙眼放光，「佩服」這個兩個字都說倦了。

「狗有了，毛有了，請問毛衣上哪兒領？」

「再也不用擔心衣服上全是狗毛了！」



還有一些狗主人則是滿臉羨慕，

「估計把我家這個薅禿了，都織不了一條褲衩子……」

「第一次覺得狗狗掉毛也有好處」



穿上小狗牌毛衣，不僅身心暖暖的，還很好地彌補了人類掉毛少的缺陷。吸塵器：「666，原來這一局是衝我來的。」

但由於原材料供應商的產量喜人，妹子攢了兩年的狗毛，織完一件成人款毛衣後還多出不少。信心大增的妹子又將魔爪……噢不，量尺伸向了家裏的小貓，一家人就是要整整齊齊的嘛。

在網上搜了一下，攢下的狗毛毛除了做毛衣，還有做成圍巾的，做成小狗自己的墊子的，難道養寵人裏只有我，不是心靈手巧的小天才嗎？不過真心建議，心動的友友們先從羊毛氈試起，不然你都不知道自己的手能有多笨。

+ 9

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】