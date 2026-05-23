當貓貓遇上mini版貓爬架　為了不掃興直接趴上面　咪：我就寵她吧

哈哈哈，當爬架小了，而貓咪又非常喜歡玩這個爬架，那畫面真是太可愛、太好笑了。看貓貓拿到了自己的新爬架，粉色的，貓咪很喜歡，沒事就喜歡爬上去玩。但是，爬架卻太小了，頂層的位置貓貓坐不下也趴不下，只能抱着玩。



要不爬上去試試吧，萬一能坐下呢。可是貓咪後腳蹬了好幾下都沒蹬上去，只能繼續抱着爬架玩。嗐，抱着玩就抱着玩吧，就當站着健身了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當爬架小了，而貓咪又喜歡玩，那畫面太好笑了。（小紅書@朱朱和她的絕世好貓）

貓咪後腳蹬了好幾下都沒蹬上去：

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來看動態版的貓貓上爬架，後腳蹬那幾下，就像在給摩托車打火一樣。爬架這麼小，爬不上去，貓咪也是沒招了。

貓：人，你自己看看，這趴得下我嗎？

看着貓咪努力但無助的樣子，網友們紛紛為貓打抱不平，並且誇讚是「好貓」。

「我要是貓我高低都得當晚離家出走。」

「快給牠買個大的，寶想玩的樣子太可愛了。」

「別笑，趕緊扶着咪的前爪讓咪後腳能蹬上去。」

「真是一個不掃興的可愛小寶寶！」



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