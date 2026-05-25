貓咪萬物都能當貓窩　睡礦泉水桶裏樣子太可愛　網友：你就寵牠吧

貓咪是一種很神奇的生物，神奇得讓人摸不着頭腦。就拿貓窩來說吧，專門為牠買的貓窩牠可能不願意睡，但隨便一個紙箱或是一個水桶，貓卻很願意進去睡。



小紅書貓咪@揪揪是隻橘貓最近睡上了礦泉水桶，是主人精心為貓咪製作的水桶貓窩，躺在裏邊剛剛好，太適合貓貓了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

水桶裏墊上毛茸茸的墊子，保暖又舒適。桶裏放得下身體，出口正好放得下腦袋，是一個符合貓體工學的貓窩。看得出來，貓貓很愛這個水桶貓窩。

貓咪躺礦泉水桶太可愛了吧：

貓：

人類，想不想進來跟咪一起睡？

看完貓咪的水桶貓窩，有人擔心水桶貓窩剪開的出口處邊緣鋒利，會不會劃傷貓咪。其實仔細看出口的邊緣，主人已經用膠帶紙貼上了，不會劃傷貓咪，主人好，很細心！原材料簡單易得，所需工具不多，製作方式不復雜，看得我都想給家裏的貓咪們做一個礦泉水桶貓窩了。

其實仔細想來，貓咪們需要的貓窩並不像人類想的那麼複雜，在人看來很簡單的貓窩，但貓咪卻非常喜歡，認為是豪宅。貓咪們平時在家都會有哪些貓窩呢？看鏟屎官們曬出的貓咪睡覺位置，千奇百怪、五花八門、十分有趣。

點擊查看貓貓自己選的貓窩⬇️⬇️⬇️

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一個紙箱、一個礦泉水桶、一個貓砂盆......好像萬物都能當貓窩。甚至，如果天氣不冷的話，餐桌也能變成貓咪的牀。

小紅書鏟屎官@我可是懶洋洋大王說上班的時候感覺累了，就想打開監控看家裏的貓在幹什麼。結果一看無語了，貓咪在餐桌上睡覺，期間還換了好多姿勢睡。要知道，平時在家是不讓貓咪上餐桌的。真是哪裏不讓去，貓咪就偏要去。

哈哈哈，真是服了貓咪了，隨時隨地都能睡，什麼都能當貓窩！你家貓咪在家的貓窩是什麼呢？

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