狗毛導致孩子有濃密頭髮？主人和孩子胡說八道　狗狗嚇得一臉震驚

撰文：狗與愛的世界
國外一網友家養了只名叫「卡奧姆」（Caoimhe）的狗狗，特別可愛。這天，男主人抱着小主人坐在沙發上，一本正經的跟卡奧姆胡說八道。
男主人說，小主人的頭髮之所以會如此濃密，是因為自己之前從卡奧姆的身上吸到了太多廢毛的緣故。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
而也正是因為如此，在經過9個月的時間後，它們變成了小主人頭髮的一部分。
卡奧姆聽到後滿臉懷疑，完全不相信這是自己造成的。這小表情也太可愛了吧哈哈哈！
