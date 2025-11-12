狗狗毛裡有隱藏危機？專家揭這種寄生蟲　可能引發毛孩皮膚怪病

你知道嗎？在北美，大家最常關注的蜱蟲傳染病，像萊姆病、落磯山斑點熱等，但其實蜱蟲體內，還潛伏著一群我們幾乎沒查過的寄生蟲：絲蟲類線蟲（filarial nematodes）。雖然在歐亞非洲，這類寄生蟲種類和感染範圍都被記錄得很詳細，北美卻只找到過三種。是因為這裡沒這些寄生蟲？還是我們根本沒仔細找過？



德州農工大學的研究團隊梳理了全球數十年蜱蟲和絲蟲的科學文獻，發現美國監測蜱蟲時幾乎沒檢查這類寄生蟲。舉例來說，已知棕色家犬蜱會傳播一種名為Cercopithifilaria bainae的絲蟲，會讓狗狗皮膚出現怪病。但這只是冰山一角！如果獸醫檢查狗狗，常規蜱蟲疾病檢測都陰性，卻沒想到可能是這類「隱形」絲蟲在作怪，病情就可能拖延甚至誤治。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗的背上，可能藏著很多寄生蟲。（berkay-gumustekin@Unsplash）

這些寄生蟲往往不會單獨出現。一隻蜱蟲可能同時攜帶細菌、病毒和絲蟲，一口下去「多重感染」不是夢。傳統診斷靠顯微鏡剖蜱，不只耗時，還容易漏看微小幼蟲。新一代 DNA 定序雖然靈敏，但沒辦法區分「活體寄生蟲」還是蜱蟲吃過的血液殘留 DNA。

不只傳播細菌與病毒，也能攜帶線蟲類寄生蟲

絲蟲在蜱蟲與脊椎動物之間的傳播循環：

絲蟲在蜱蟲與脊椎動物之間的傳播循環（Parasites & Vectors）

最終宿主（如狗、鼠類、浣熊、負鼠）體內，成蟲交配產生微絲蚴（microfilariae），這些幼蟲會停留在宿主的皮膚或血液中。

蜱蟲吸血時會攝取微絲蚴，微絲蚴進入蜱蟲體內。

微絲蚴在蜱蟲體內發育（L1→L2→L3階段），成為具感染力的L3期幼蟲。

帶有L3幼蟲的蜱蟲再次吸附在新宿主身上吸血時，將L3幼蟲注入終宿主體內，循環再次展開。



這個循環突顯了蜱蟲不只是細菌與病毒的傳播者，也能攜帶和散播線蟲類寄生蟲，對動物和潛在的人類健康構成隱藏威脅。

作者建議，應把絲蟲納入現有蜱蟲監測、研發獸醫現場快檢工具、全面調查美國各地蜱蟲寄生蟲分布，並了解這些寄生蟲與其它病原體的互動。對於飼主，除了做好寵物的防蜱，也可以把找到的蜱蟲留給專家鑑定；獸醫若遇到不明原因的慢性皮膚病，也可考慮絲蟲的可能性。

氣候變遷讓蜱蟲和野生動物更常接觸人類與寵物，寄生蟲問題也只會更複雜。當你下次在狗狗毛裡找到蜱蟲，別忘了，裡頭可能藏著一個我們還沒看清楚的「迷你生態系」！這項研究刊登在最新一期的《寄生蟲與媒介》。

參考論文：

1、A review of filarial nematodes parasitizing tick vectors: unraveling global patterns in species diversity, host associations, and interactions with tick-borne pathogensParasites&Vectors



