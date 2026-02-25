小狗跌入下水道！女生冒寒脱衣鑽洞營救　眾人齊心協力全網暖爆

這個世界，因為狗狗的存在真的很溫暖！



齊心協力救狗狗

這天，湖南常德的田女士早晨上學時，突然聽到下水道裏傳來了聲音。許多同學都停了下來，這才發現，原來，是一隻小狗不小心掉了下去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他們着急壞了，準備下去查看，可是無奈洞口實在太小，大家都只能無功而返。

期間，一位路過的小哥找人幫忙，把自己的身體倒吊下去查看情況，但由於洞口上橫着一根很粗的水管，只能模糊的看到小狗的位置，根本無法進行救援......

當天天氣很冷，就在大家一籌莫展之際，一個女孩出現了。

她沒有猶豫，脱掉了自己的外套，直接下到了下水道中，將小狗救了上來。

田女士表示，救援持續了一整天的時間，男生救了一個小時，女生也下去了一個小時，之所以脱掉外套是因為之前有人嘗試過穿着外套就會把洞口塞滿，無法彎腰救援。

救援持續到了晚上11點，因為動靜很大，周圍圍滿了人，小狗被救出後，一部分人照看小狗，一部分人則合力將女生拉了上來，併為她披上了外套。

目前，小狗被畫面中救牠上來的女生抱回家了，小傢伙也慢慢恢復了活蹦亂跳的狀態，正在尋找領養。

事後，大家也合力抬起了一塊石板，把洞口給掩蓋住了，防止意外再次發生。

這個世界，依舊很溫暖......

小狗生日的專屬禮物

我宣佈，對寵物愛到這種程度才可以開寵物店！

刷到一個視頻，小狗生日當天被主人送去洗澡，而當寵物店的工作人員得知今天是牠的生日後，就有了下面這一幕：

工作人員們精心為小狗準備了生日驚喜，給牠戴上了專屬生日帽和眼鏡，然後圍着牠拍照。

小傢伙似乎也感受到了周圍人的喜悦，笑嘻嘻的合不攏嘴，高高的抬着腦袋，就像是在說：

媽，你看，真沒辦法，她們愛我～

回到家後的小狗還沉浸在幸福之中，戴着生日帽在家裏肆意撒歡。

最後，叼着一個生日蛋糕形狀的玩偶高興地拍照。

「媽媽，別忘了給我辦卡！」



好美好，隔着屏幕的感受到了小狗的開心～

