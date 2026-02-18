2026寵物好去處｜Mikiki毛孩達人嘉年華2.28登場，即睇活動亮點！

各位毛家長注意，2月底又有放電好去處！《香港01》聯同「寵物達人」將於 2026 年 2 月 28 日至3月1日舉行「毛孩達人嘉年華暨KOL訓練營頒獎禮」。是次活動集結了本地寵物品牌、互動遊戲區以及護理講座。無論您想幫主子添置新衣、購買健康手工零食，還是想與其他毛孩家長交流心得，都不容錯過今次的週末嘉年華。



「毛孩達人嘉年華」三大活動亮點

一連兩日的嘉年華活動內容豐富，Mikiki商場中庭將化身為「寵物嘉年華」，除了頒獎禮外，即睇三大活動亮點：

1. 寵物品牌市集

市集匯聚本地人氣寵物品牌，包括貓犬王Cat Dog King、Vetalo、Konanmoko以及豐澤，天然寵物食品到寵物用品，一應俱全。

2. 互動遊戲區

現場設有互動遊戲區，供主子帶同毛孩一齊挑戰，贏走小禮物。

3. 護理講座

一連兩日將安排多場「毛孩達人分享會」，邀請資深導師到場分享有關寵物訓練及護理的心得。

首屆KOL訓練營頒獎禮 見證各個獎項誕生

首屆「毛孩達人KOL訓練營」亦於較早前完結了所有內容創作任務階段，各學員都拖出渾身解數，利用每輪的選手包創作出有個人色彩的貼文。2月28日下午4時將舉行「KOL訓練營頒獎禮，屆時將公布各獎項的得獎者，更有機會與在場寵物主人交流「造星」的心得。現場觀眾可以近距離接觸這些人氣萌寵，見證各個具備潛力的毛孩奪取殊榮，並感受本地寵物圈的熱情活力。

活動詳情：

名稱： 毛孩達人嘉年華

日期： 2026 年 2 月 28 日（星期六）

時間： 中午 12 時至晚上 8 時

地點： 新蒲崗太子道東 638 號 Mikiki 地下中庭

費用： 免費入場