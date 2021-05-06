幫搵唐狗最終只尋回屍體　遺憾義工製「協尋寵物」APP　附連結

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-06 13:41

一旦寵物走失，寵主最重要把握「黃金48小時」，搜索附近範圍，不過單憑主人、家人的力量，未必能徹底搜尋。 義工Mimi多年前開始加入協尋寵物的行列，深深體會到派發尋寵啟示、街訪，讓更多街坊知道狗狗走失需要協助，是尋回寵物最有效的方法。因此自費8萬製作「協尋寵物APP」，希望凝聚社區的力量，讓走失的寵物能及早跟家人團聚。

義工Mimi自費8萬製作「協尋寵物」APP（龔嘉盛攝）

Ｍimi在6年前開始認識救狗之家（HKDR）的職員、義工，她發現機構職員不時會犧牲私人時間幫忙尋失狗，因此大受感動決心加入協尋的行列。Mimi大部份時間都在派尋寵啟示、做街訪，希望更多人留意到走失消息，能及時通知主人、義工，偶爾則會在山上設置鏡頭、留意狗狗會否出沒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她印象最深刻是一隻在汀角路走失的狗狗。當時她跟義工連日派尋寵啟示、做街訪，就在牠走失兩星期後，突然有人來電通知找到狗狗，電話接二連三響起，原來沿路街坊都有留意到啟示，當他們發現走失狗的行蹤後、就馬上致電給他們，最終有一對夫婦把牠攔住，成功把狗狗帶回領養人家。

這個經歷令Mimi明白到啟示、告示的重要性。3年前，她留意到有港人開發尋人APP，專門尋找失蹤人口，於是製作出一款尋狗App，可惜當時APP的界面較難使用，最終不了了之。

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尋回腐爛狗屍決心重製APP

去年9月，唐狗小C剛到新領養人家沒多久，就偷偷爬牆乘著牆身的小洞爬出屋。Mimi跟義工四出尋找，仍無下落。事隔兩星期，他們收到鄰街車房職員來電，「係領養人屋企隔離街嘅車房老闆，睇到啟示打嚟話搵到小C，話佢好臭。」

他及後發照片給HKDR職員，當時小C匿在架底，看到牠張開眼睛、仍然存活。Mimi提到職員到場後的狀況突然哽咽，「佢已經過咗身，佢好細膽，可能比其他狗、野豬追到全身傷曬、傷口潰爛⋯⋯佢只係得一歲⋯⋯」小C的慘劇重新喚起Mimi製作App的想法，她希望可以讓走失狗的資訊更迅速、廣泛傳達給市民大眾，避免悲劇重演。

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自費8萬開發「協尋寵物」

這次Mimi重新找了一位香港大學學生，重新編寫「協尋寵物」應用程式，並提升APP的界面功能。寵主下載後，可登記寵物資料，一旦寵物失走，可以即時將資料公開，提醒其他使用者，Mimi指出，「狗主發現唔見狗時，都會心急去搵狗，可能無時間去整啟示，APP有一個功能，只要撳個掣就可以整到一張啟示，可以即時分享到Facebook。」

「協尋寵物」還具有地圖功能，讓協尋人士可以知道貓狗走失的位置。如果狗主收到走失狗的最新消息（比如有市民曾經在哪裏遇見牠），狗主還可以資料更新在頁面上，讓協尋人士不用盲舂舂地尋找。

協尋寵物前後花了三年，耗資約8萬，終於成功推出。問及Mim這筆款項值不值得，她指出：「只要搵得返一隻，都值得。」

點撃連結進入官網，下載或了解更多協尋寵物APP詳情。

同場加映：唐狗CiCi前年5月27日在元朗狗酒店受驚走失，轉眼兩年已過，CiCi仍下落不明。狗主麥先生及其太太並沒有因而放棄，持續在每個假日、周末到元朗一帶搜索：「我們不會停止尋找CiCi！」

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