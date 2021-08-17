蕭亞軒台北3200呎豪宅曝光　屋內有升降機　拉布拉多坐XXL梳化

台灣天后蕭亞軒日前跟交往4年的男友黃皓傳出分手的消息，其經理人公司澄清二人並非分手，只是稍為暫停一下。有傳媒亦拍攝到蕭亞軒暫時搬離二人的愛巢，到隔巷另一家豪宅居住。

二人愛巢是位於台北大安區瑞安街「瑞安懷石」的頂級豪宅，是蕭母留給她的嫁妝，佔地90坪（約3200呎）價值新台幣8550萬元（港幣2380萬元）！蕭亞軒跟男友、狗狗，一起居住在這家豪宅，其內部更早在《女兒們的戀愛》第三季曝光！



蕭亞軒的睡床也是XXL級，兩隻巨大的金毛尋回犬睡在床上也不狹窄。（facebook圖片：蕭亞軒 Elva Hsiao）

這間位於台北大安區瑞安街「瑞安懷石」的頂級豪宅，是蕭亞軒母親離世時留給她的嫁妝，這間豪宅佔地90坪（約3200呎），當時市值新台幣8550萬元（港幣2380萬元），原本蕭母打算設計成母女同住的格局，可惜她癌症惡化無緣同住。後來，蕭亞軒再依母親的意願設計、裝潢入住。

這家頂級豪宅早在《女兒們的戀愛》第三季曝光！當時節目直接在蕭亞軒和黃皓的豪宅內拍攝，揭開了天后豪宅的內部！還有4隻狗狗同住的奢華生活！

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蕭亞軒近日發布了多張身穿睡衣跟狗狗的合照，有台灣傳媒發現其裝修跟「瑞安懷石」有異，懷疑她已經搬離跟黃皓同住的愛巢，帶著5隻狗狗搬到隔巷的另一間豪宅暫住。

▾▾▾同場加映：日前，黎諾懿承認太太懷上身第二胎，將會停工陪她待產。他一向是愛妻號，並時常以家庭為重，不時在社交平台上分享他與家人的日常生活，更令他何文田市值過億的複式豪宅曝光！▾▾▾



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同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。



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