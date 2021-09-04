小黑以為被媽遺忘徒步走3.2km上班　媽監視器見這幕超心疼

雖然狗狗不懂得用言語表達，但牠們的心靈很容易會受到傷害，大家記僅要留意！

美國有位飼主每天都會帶著狗狗上班，日前她收到朋友的邀請出席婚禮，於是向公司請了一天假期，再請爸爸幫忙照顧狗狗，結果她出門沒多久，狗狗就不見了！事隔幾小時，她的同事發來一張照片，原來狗狗偷跑到她公司去！看到狗狗當時的反應，令她又驚又喜又心疼。



媽媽Liza每天都會帶著Indy外出。（WFSB）

居住在美國康乃狄克州的飼主Liza Thayer，家中養了一隻黑狗Indy。平日Liza都會開車帶著Indy一起上班，由於牠的性格和藹可親，附近的鄰居都非常喜歡牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，Liza向公司請假出席朋友的婚禮，所以她便把Indy交給父親照顧，但沒有通知Indy她今天沒上班。只是，她父親一個不留神，就發現Indy不見了，於是四周尋找牠，到底牠去哪兒呢？事隔幾小時，Liza就收到同事的通知，原來Indy徒步走了3.2公里，去她上班的地方找她！

▾點撃圖片放大：狗狗為了見媽媽，竟徒步走3.2公里▾

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Liza的同事看到Indy站在門口，立即讓牠進門，並打電話通知她。雖然Indy擺了一個大烏龍，但是同事陪牠一起等待Liza期間，送上了牠喜歡的食物，讓牠大飽口福。最後Liza的老闆還親自把Indy送回家，牠不用再步行3.2公里了。

▼▼同場加映：外國有一名小主人帶家中的約瑟爹利小狗出外散步時，竟遭野狼追咬！當時社區四下無人，驚慌的小主人即使在街上大聲呼叫求助，仍無人出手相救，身邊只剩跟她一起逃命的小狗。面對野狼的步步進逼，體型相差甚遠的小狗竟為了主人捨身迎戰！▼▼



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▼▼同場加映：在遼寧瀋陽一個小社區裏，有隻黃狗總是在每天4時多出現，走到停車場通道上，像是在等人般。據當地居民表示，原來這黃狗背後有個催淚故事，而牠一直不知道，牠所等的人已不可能再出現。▼▼



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