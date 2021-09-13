狐狸遭鄰居趕走無家可歸　暖心媽好心餵養　隔天收到最甜蜜驚喜

毛孩帶總是處處為你帶來驚喜。

7月底的某天，英國網民Emma Thompson因疫情關係需要在工作，本想打開廚房門來讓空氣流通些，沒想到一隻野生毛孩竟悄悄地來到她家裏作客呢！還改變了她日後的生活。



狐狸Foxy：我不用進屋，給我少許食物和暫時休息的地方便足夠。（fb@Foxyadventures2021）

這個有趣的毛孩故事，來自英國網民Emma Thompson所分享。她更特別為此而開了一個Facebook專頁「Foxyadventures2021」！Emma猜測，狐狸們原本是住在鄰居的後院，但鄰居不喜歡狐狸並搗毀了牠們的家，於是狐狸便來到她的後院徘徊。

7月25日，這是她和狐狸Foxy的第一次相遇。當時Emma因疫情關係，需要待在家中工作。本來她只是想打開廚房門透透氣，沒想到卻遇上橙色野生毛孩狐狸Foxy。

當時狐狸Foxy被嚇得逃走了，Emma以為不會再遇到牠。但沒想到隔了幾天，Foxy又出現在家中後院。於是Emma拿出了食物，並靜靜地放在一旁，沒想到Foxy不久後便鑽了出來，開始享受大餐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，狐狸Foxy為Emma帶來什麼驚喜報恩呢？

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雖然Foxy和Foxy2很可愛，但Emma清楚明白牠們是野生動物，不應與人類太過親近。牠們來到Emma家已一個多月，但她從來沒主動去摸牠們。因為過多的接觸，容易令狐狸失去戒心，這樣牠們便難以回到大自然生活。

Emma知道，這兩隻小狐狸其實只是想暫時找個安全的地方，她抱着不要過度打擾或餵食的心態，順其自然地讓牠們在這裏生活。能看到牠們可愛的成長過程，其實也是一種樂趣呢！

▼▼同場加映：這隻流浪狗Mousey來自印度，幾個月前才被動保組織Animal Aid Unlimited救了起來。在流浪時牠瘦弱得如骷髏般，而且身上有疥癬，毛髮幾乎掉光光。但義工帶了牠回收容中心後，用愛、關懷改變了牠。不足兩個月後，Mousey從怕人的狗狗，變成喜歡親人，面上還常常露出快樂的笑容呢！▼▼



點擊圖片放大看，究竟兩個月時間，可以令Mousey有什麼改變呢？

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▼▼同場加映：早前，生活在台灣宜蘭的網民Tina，留意到有隻流浪狗常到家門隨近避雨，起初以為是鄰居養的，所以沒有打擾。但發覺牠連續幾天都待在那裏，沒有離開回家的意思，就好像在幫她看門口一樣，於是她便帶了狗狗去獸醫診所檢查。不過獸醫沒有掃到晶片，但卻發現牠懷孕了，於是讓牠待在家裏休養。沒想到才幾天而已，這流浪黑狗竟然送上了8大驚喜作為報恩。▼▼



點擊圖片放大看，布布送上的8大驚喜，令Tina的生活起了什麼變化

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