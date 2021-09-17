文青系伯曼貓24小時全天候戴眼鏡　眼利網民揭：根本沒鏡片

貓咪們總有一種與生其來的特別氣質！

日本一名貓奴不時都會分享自家貓咪的照片到社交網站上，其中他飼養的一隻伯曼貓臉上總是戴著一副充滿文青風格的小圓框眼鏡，看上去就像P圖一樣。然而，這位貓奴卻堅稱沒有，直到眼尖的網民發現這副眼鏡的秘密後，真相才浮出水面！



日本網民jayro8376家中共養了2隻伯曼貓和1隻布偶貓。（twitter＠jayro8376）

日本網民jayro8376在Twitter上為家中的3隻貓咪開設了粉絲專頁，作為貓奴的他不時都會分享和貓咪們的相處日常。其中jayro8376飼養的貓咪中，有一隻伯曼貓「Rib」的模樣特別與眾不同！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Rib出現的每張照片中，總能看到牠戴著一副輕巧又復古，充滿文青風格的小圓框眼鏡。飼主更表示Rib的眼鏡絕無P圖，然而眼尖的網民發現Rib的眼鏡中根本沒有鏡片，這時飼主才娓娓道來Rib眼鏡其實是……

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一眾網民對Rib的特有風格表示被萌翻，紛紛留言道「好可愛的樣子！那副眼鏡為牠增添了獨特的氣質，絕對是萬眾無一的美人貓～」、「這副眼鏡和Rib很相襯（心心）」、「為什麼可以曲成這個完美的圓形XDDD」、「可愛到犯規的貓咪！」、「還是第一次看到這樣的貓咪，有點神奇」。

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示，日前她睡覺前關燈，家中的多隻貓咪剛好盯著媽媽，貓眼睛就像一堆「恐怖鬼火」！她將照片分享至社交群組，結果詭異畫面令到無數網民嚇呆，他們點算貓眼數目時，更嚇到半死！▼▼



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▼▼同場加映：這則有趣的事件，由網民delpilot在Twitter分享出來。他指某天午睡醒來，忽然發現手臂上多了幾個神秘的痕跡。於是拿出手機拍下，並分享到網上救助。不過，心水清的網民很快就找出兇手了，這幾個烙印，不就是貓咪肉球嗎？▼▼



【點擊圖片放大看，貓咪是如何深情地在貓奴手上留下神秘烙印】



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