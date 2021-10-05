愛滋美國短毛貓眼鼻流膿遭棄養　媽照顧半年　牠走樣變6kg大肥貓

台灣有貓主日前在社交平台表示，大約半年前她救起了一隻美國短毛貓「阿尼奇」，當時牠患有貓愛滋，鼻子及眼睛都流膿血，身形瘦削，只有3公斤左右。誰知經過媽媽悉心照顧後，阿尼奇竟然體重暴升至6公斤，變成一隻不折不扣的大肥貓，媽媽都難以置信！



阿尼奇半年前流浪時，眼鼻流膿。（受訪者提供）

貓主林姿余接受《香港01》訪問時表示，大約半年前，她看到社交平台有人貼文求救，指看到一隻流浪貓腳受傷、鼻子、眼睛及嘴巴都嚴重感染，但發文者抓不到牠，「因為我本身有救援鸚鵡，所以想說試試看，也許可以抓到。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

之後林姿余成功抓到阿尼奇，並即時帶牠就醫，醫生指牠患有皰疹病毒及貓愛滋，估計牠大約7至8歲。因為阿尼奇身上沒有晶片，於是林姿余就去買了一些貓用品、營養品、罐頭、飼料及貓砂盆回家：「牠感冒很嚴重，鼻子眼睛都有膿血跑出來，又很瘦，牠也不親人，所以想一邊治療，再一邊找主人。」

漸漸半年過去，阿尼奇在林姿余的照顧下，由當初皮包骨的身形，變成一隻6公斤的超肥貓，完全大走樣！

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網民看到阿尼奇的改變後，紛紛笑指「才幾個月而已？也太會養了啦，那個肚肚超肥美」、「肥到牠媽都認不出來」、「這隻貓......太滑稽了，有衝動想畫下來」、「這是加菲吧」、「這伙食是太好了嗎？一副吃太撐的樣子！」、「牠表情也是一臉矇：我怎麼會變成這樣？」、「牠遇到真愛了，幸福使人胖到模糊」、「看到最後一張，害我瞬間大笑」。

▼▼同場加映：日前，有位貓主在facebook分享了早上被貓咪親吻的照片，結果照片一出隨即吸引近兩萬網民讚好，他們幾乎全部都把重點放在爸的顏值上，不少人都留言指：「我要當貓！」▼▼



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▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼



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