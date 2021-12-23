【聖誕節】給貓狗吃聖誕大餐隨時暗藏危機　10個飲食宜忌吃得安心

隨著聖誕節的到來，家庭聚會或者朋友聚會是少不了的，享受美食的同時是否也想和自己的寵物一同分享呢？

文：Cordelia Lin／滔客



適時給予牠們一些人類的食物是沒關係的，但在聖誕節大餐裡到底哪些食物對牠們是好的？哪些是不好的，你知道嗎？就讓我們看看以下的介紹，為你的寵物做出更好的選擇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1.烤火雞肉

對西方人來說，聖誕節最重要的就是道地的烤火雞肉，然而每當你在吃肉的時候，是否都受不了那水汪汪眼睛一直看著你，一副拜託給我吃一口肉就好了的那種神情？很幸運地，貓狗可以跟你一同分享美味的肉（如果是不沾太多醬汁去烤的狀況下），但要將皮跟骨頭去掉。

畢竟皮對狗狗來說都太油膩了，而骨頭一不小心就可能會卡在喉嚨而導致窒息的可能性，且對於狗狗的消化系統也不好。所以，可以給牠們一點點嚐嚐味道，但千萬也不要常給牠們有調味的食物當主食哦！

2.薯蓉

薯蓉有著綿密口感，讓人一口接一口。如果你想讓你的寵物試試，在薯蓉還未加上牛油、大蒜、酸奶油、煙肉或者其他的餡料之下，狗狗是可以食用一點點的。

3.肉醬/汁

肉汁不管是淋在火雞肉上或者薯仔上都是一道美味可口的佳餚，但對寵物來說實在是太油了。千萬不要因為牠們楚楚可憐的眼神而給了牠們呀！在心軟之前記得要想想這對牠們有多大的傷害喔！

4. 紅蘿蔔

紅蘿蔔含量豐富，可抗氧化，提高免疫力。水煮紅蘿蔔（未加上任何調味料）是可以讓寵物們食用一點的。 在這提醒各位飼主，切記，貓只能食用煮熟的，不可食用生的。

5.四季豆

美國的聖誕大餐中，四季豆通常會搭配洋蔥或者會搭配牛油及芝士變成焗烤四季豆，當然，這些對於寵物都太油膩了。 不過別失望，因為你可以讓你的寵物們吃水煮四季豆，但不要讓牠們吃生的。

6.生麵團

生麵糰含有酵母菌對寵物是有危險的。麵團會在胃裡發酵並釋放出氣體，造成寵物的內臟受傷，而且還會導致呼吸困難。酵母菌也會產生酒精，導致寵物昏迷，嚴重還會導致死亡。

7.澳洲堅果

毛爸媽注意：千萬不要給你家的寵物們食用核桃堅果類的東西。這些都會導致寵物中毒，像是無力、低落、嘔吐、協調力下降、骨骼僵硬等狀況發生。

8.酒精/含酒類飲品

在這佳節期間，喝點酒是多享受的一件事情，但這對寵物就不是這麼一回事了。我們跟寵物的代謝系統速度不一樣，酒精的作用在寵物身上會更快速、更嚴重。只需少量就能導致寵物酒精中毒、嘔吐、腹瀉、協調力下降、呼吸困難、昏迷甚至死亡。

9. 朱古力

聖誕節免不了的就是互送朋友跟心愛的人朱古力拉，但是朱古力對於寵物們有致命的危險，朱古力是一種天然興奮氣，裡面含有可可鹼，這是會毒害毛小孩的。

在聖誕節期間也會有許多毛孩誤食，當你的毛小孩誤食的時候，請在第一時間催吐，或者讓牠喝下活性碳漿，一旦有這情況發生，請立即處理。

10.無糖（代糖）糖果/烘焙食品

糖果跟餅乾是聖誕節最不可或缺的，但這兩者都包含木糖醇，通常無糖香口膠、糖果、薄荷糖裡都有。當你的寵物攝取了木糖醇，會導致釋放出胰島素，而引起低血糖，也可能會發生肝功能衰竭。

若寵物不小心攝取了木糖醇，通常在短短15分鐘就會有中毒現象，像是：嘔吐、腹瀉等情形。如發生寵物誤食情況，請立即就醫。

看了以上10種食物，希望大家對寵物「吃的安全」有了更一步瞭解。不過還是有些地方須注意：即使有些食物寵物們可以食用，但適當就好，不可過量。聖誕節就快到了，想和毛小孩一起度過的你，趕快替你家毛孩們準備一下健康安全的聖誕大餐吧！

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